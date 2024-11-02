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02 ноября 2024 года 10:13
Уход иностранных компаний не повлиял на доступность товаров и услуг
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Сергей Савостьянов/ТАСС
2 ноября. FINMARKET.RU - Уход иностранных компаний с российского рынка практически не повлиял на доступность товаров и услуг. Так считают 66,5% россиян по результатам исследования агентства социальных исследований "Столица", пишут "Известия". Около трети опрошенных (29,5%) отмечают, что всё необходимое по-прежнему доступно, еще 37% респондентов указывают на появление отечественных аналогов, которые успешно заменили иностранные товары. На исчезновение иностранных товаров чаще обращают внимание молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет, а представители старшей возрастной группы, наоборот, в большинстве своем не заметили ухода иностранных компаний (74% ответов респондентов старшей возрастной группы). При этом мнения участников опроса об изменении ассортимента товаров в магазинах разделились. Так, 30,8% россиян отмечают сокращение ассортимента товаров, еще 29,2% указывают на незначительные изменения. О резком сокращении ассортимента в магазинах заявляют лишь 12,8% опрошенных, при этом 16,1%, наоборот, отмечают заметное расширение ассортимента. Наиболее заметное сокращение ассортимента в магазинах отмечают жители крупных мегаполисов: Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Подавляющее большинство участников опроса обращают внимание на рост цен (65,6%), но связывают его скорее с высокой инфляцией (20,3%), кризисными явлениями в экономике (12,3%) и девальвацией рубля (10,9%). Среди других причин роста цен на товары респонденты отмечали: политику недружественных стран (12,3%), изменение каналов поставки иностранных товаров (11,1%) и слабый контроль за наценками со стороны торговых сетей (11,6%). Среди товаров из недружественных стран или компаний с антироссийской риторикой и действиями на прилавках магазинов респонденты чаще всего встречают продукты питания (12,6% опрошенных) и лекарства (12,1%). Мнения участников опроса о выборе этих товаров в магазинах разделились. Так, часть респондентов отмечают, что некоторые иностранные товары хорошо себя зарекомендовали и пользуются спросом (24,1%), а некоторые потребители в любой ситуации предпочитают иностранные товары (21,6%). 25 октября, депутат Госдумы Николай Арефьев, говоря о возможном возвращении ушедших с российского рынка компаний, заметил, что даже сейчас, в условиях политического противостояния России и Запада, стороны продолжают торговые отношения там, где это остается возможным. Он выразил уверенность в том, что иностранные компании постепенно начнут возвращаться.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, товары, услуги, доступность
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