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02 ноября 2024 года 09:25
Минфин упрощает правила перевода средств между пенсионными фондами
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Екатерина Христова/ТАСС
2 ноября. FINMARKET.RU - Финансовые власти собираются облегчить переводы пенсионных накоплений российскими гражданами как из Социального фонда России (СФР) в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), так и между НПФ, пишет "Коммерсантъ". Такие меры позволят увеличить ликвидность этих инструментов, а впоследствии применить новый подход для переводов по программе долгосрочных сбережений (ПДС). Сейчас россияне несут свои сбережения в ПДС не слишком активно. По данным ЦБ, на конец сентября граждане заключили 1,23 млн договоров долгосрочных сбережений, по которым поступило 31,5 млрд руб. взносов и ожидается 6,1 млрд руб. средств софинансирования. Вместе с тем ранее президент РФ обозначил контрольную цифру по этой программе в 250 млрд руб. до конца этого года. Однако сильное смягчение требований может привести к повторению ситуации мошеннических переводов с потерей гражданами инвестдохода, опасается собеседник "Ъ" в одном из НПФ. Кроме того, по его мнению, создаются риски мисселинга, которым будут заниматься новые игроки, вышедшие на рынок в этом году исключительно для агрессивного привлечения средств по ПДС Как указывает президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков, для более надежной защиты прав и данных граждан нужно рассмотреть возможность внедрения усиленной квалифицированной электронной подписи "Госключ" с подтверждением заграничным паспортом с биометрией или через МФЦ.
Опубликовано Финмаркет
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