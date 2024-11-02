Минфин упрощает правила перевода средств между пенсионными фондами

2 ноября. FINMARKET.RU - Финансовые власти собираются облегчитьпенсионных накоплений российскими гражданами как из Социального фонда России (СФР) в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), так и между пишет "Коммерсантъ". Такие меры позволят увеличить ликвидность этих инструментов, а впоследствии применить новый подход для переводов по программе долгосрочных сбережений (ПДС).

Сейчас россияне несут свои сбережения в ПДС не слишком активно. По данным ЦБ, на конец сентября граждане заключили 1,23 млн договоров долгосрочных сбережений, по которым поступило 31,5 млрд руб. взносов и ожидается 6,1 млрд руб. средств софинансирования. Вместе с тем ранее президентобозначил контрольную цифру по этой программе в 250 млрд руб. до конца этого года.

Однако сильное смягчение требований может привести к повторению ситуации мошеннических переводов с потерей гражданами инвестдохода, опасается собеседник "Ъ" в одном из НПФ. Кроме того, по его мнению, создаются риски мисселинга, которым будут заниматься новые игроки, вышедшие на рынок в этом году исключительно для агрессивного привлечения средств по ПДС

Как указывает президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков, для более надежной защиты прав и данных граждан нужно рассмотреть возможность внедрения усиленной квалифицированной электронной подписи "Госключ" с подтверждением заграничным паспортом с биометрией или через МФЦ.