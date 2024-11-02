Максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. руб. в день

2 ноября. FINMARKET.RU - В ближайшие годы максимальныйвыплаты по больничному за один день увеличат более чем в 1,5 раза - с 4 тыс. (в 2024 г.) до 5,7 тыс. (в 2025 г.) и 6,8 тыс. рублей (в 2026 г.). В 2026 г. максимальное пособие по временной нетрудоспособности составит 207,6 тыс. рублей в месяц, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.

Размер пособия зависит от страхового стажа и зарплаты. Учитывается официальный доход на всех местах работы до вычета налога. Среднедневной заработок определяется по формуле: сумма начисленной зарплаты за 2 последних года, поделенная на 730 (фиксированное количество дней в двух годах).

При этом установлен лимит по размеру учитываемого дохода для расчета пособия (предельная база для расчета страховых взносов). В 2023 г. это 1,9 млн в год, а в 2024 г. - уже 2,2 млн. Если сотрудник заработал больше этих сумм, то базой для определения размера больничного все равно служит максимальная величина (2,2 млн). Есть и минимальное значение - оно должно быть не меньше МРОТ.

Чтобы в 2026 г. больничный был равен максимальным 6,8 тыс. в день (до вычета НДФЛ), нужны стаж от 8 лет, а также зарплата от 183 тыс. в месяц (в 2024 г.) и 233 тыс. (в 2025 г.). Если человек получает больше этой суммы при том же стаже, то болеть ему становится невыгодно. А если меньше, то оплата по нетрудоспособности будет равна той сумме, которую бы он получил от работодателя.

Максимальный размер больничного определяется с учетом предельной базы (годового заработка россиян) для начисления страховых взносов, напомнили в Минтруде. Там добавили: показатель ежегодно индексируется, увеличиваясь на темпы роста средней зарплаты за минувший год.