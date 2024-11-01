В России появится программа продвижения товаров за рубежом

1 ноября. FINMARKET.RU - Правительство РФ и Российский экспортный центр должны к концу года разработать и утвердить программу "Сделано в России", направленную на продвижение российских товаров за рубежом. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам расширенного заседания президиума Госсовета 25 сентября. Перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета принят к исполнению, сообщили "Известиям" в пресс-службе правительства, уточнив, что "соответствующие доклады будут представлены в установленные перечнем сроки".

Как отметили в РЭЦ, России удалось пресечь попытки организовать блокаду внешней торговли страны. "Российская продукция востребована за границей, успешно продается и вывозится. Мы нужны нашим партнерам, на нашиесть спрос за рубежом", - отметили в центре.

В то же время, по их данным, вследствие введенных недружественными странами санкций кардинальным образом скорректировалась география поставок продукции. Если в 2021 году на дружественные страны приходилось 60% российского несырьевого неэнергетического экспорта, то в настоящее время на них уже приходится 86% всех поставок из России.

Ключевым внешнеторговым партнером России выступает Китай, за ним следуют партнеры из ЕАЭС - Белоруссия и Казахстан. В числе крупных направлений российского экспорта также можно упомянуть Турцию, Индию, Египет и Узбекистан, отметили в РЭЦ. Именно за счет увеличения торговли с этими странами, а также активизации сотрудничества с партнерами из Африки и Латинской Америки бизнесу удалось компенсировать снижение товарооборота с западными странами.

Наибольший потенциал в РЭЦ видят у агропромышленного комплекса, который уверенно опережает другие отрасли по динамике, а также у машиностроения, особенно тех его секторов, в которыхтрадиционно сильна.

Кроме того, Россия успешно поставляет услуги информбезопасности и защиты критических инфраструктур, цифровизации взаимодействия государства и бизнеса, "электронного правительства", создаем за рубежом инфраструктуру и транспорт, в первую очередь железнодорожный, энергетическую инфраструктуру - трубопроводы, ГЭС, АЭС, центры обработки данных.

Последние годы львиную долю российского экспорта за рубеж составлял сырьевой, экспорт первичного сырья. Это были продукты топливно-энергетического комплекса, металлургическое сырье, причем первичное, прежде всего руда, цветные металлы, то есть то, что обладало не очень высокой добавленной стоимостью. Но было приложено достаточно усилий, чтобы переломить эту тенденцию и сместить фокус на несырьевые товары, и последние события показывают, что это направление закрепилось.