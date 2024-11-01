В Госдуме оценили идею повысить страховой лимит по вкладам

1 ноября. FINMARKET.RU - Идея о повышении страхового лимита по банковским вкладам сроком до трех лет обсуждается уже продолжительное время, но решения усилить защиту в обозримом будущем будут приняты только по долгосрочным и безотзывным депозитам. Об этом "Российской газете" сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

"Эта идея обсуждается давно. С предложениями увеличить страховое покрытие с 1,4 млн рублей по вкладам до более крупной суммы выступал, в том числе, и наш комитет. Однако более 98% счетов в нашей стране - они меньше или равны 1,4 млн рублей. Проще говоря, действующий страховой лимит подходит большинству вкладчиков", - рассказал Аксаков.

По его словам, увеличение страхового лимита по краткосрочным вкладам и накопительным счетам не столько улучшит положение массового вкладчика, сколько приведет к увеличению финансовой нагрузки на систему обязательного страхования вкладов. Важно и то, что государство заинтересовано стимулировать именно долгосрочные сбережения россиян, добавил депутат.

Средства на счетах эскроу в России застрахованы на 10 млн рублей, а недавно ЦБ предложил увеличить этот лимит до 30 млн рублей, напомнил Аксаков.

"Мы это обсуждаем. Также рассматриваем инициативу повысить лимит страхового возмещения по долгосрочным вкладам свыше 3 лет и по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях. Причем по таким сертификатам на срок свыше 3 лет предлагается увеличить сумму страховки до 2,8 млн рублей. Мы эти инициативы поддерживаем", - подчеркнул депутат.