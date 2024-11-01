Регламент требования властями данных бизнеса для нужд госуправления конкретизируют

1 ноября. FINMARKET.RU -в рамках реализации закона об обезличивании персональных данных начало разработку перечня случаев для сбора властями таких дата-сетов у бизнеса. Черновик такого перечня содержится в проекте распоряжения правительства, направленного 30 октября министерством для межведомственного обсуждения, пишет "Коммерсант" . Пока в нем шесть оснований для запроса ведомствами данных у компаний, в том числе чрезвычайные ситуации и экономические и социальные исследования в интересах госуправления.

По закону компании по запросу Минцифры будут обязаны передавать данные в Единую государственную информационную систему (ГИС) ведомства для формирования дата-сетов, с которыми затем смогут работать (не "вынося" их за периметр ГИС) как чиновники, так и сами компании. Схема в целом повторяет подход, уже реализованный при консолидации данных биометрии, собранных банками, в государственной Единой биометрической системе, хотя, в отличие от банков, компаниям хранить исходники переданных дата-сетов не запрещено.

В пресс-службе Ассоциации больших данных (АБД; входят "Яндекс", "Сбер", VK, операторы связи и др.) заявили изданию, что видят в нынешней редакции проекта распоряжения риски избыточных затрат на широкий спектр запросов и компрометации данных клиентов операторов персональных данных, требуя четкой регламентации процедур.

В Белом доме же обещают широко обсудить документ с отраслью и избежать избыточной нагрузки на