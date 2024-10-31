РСПП против повышения для операторов связи отчислений в резерв

31 октября. FINMARKET.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил правительство не повышать ставку на плату в резерв универсального обслуживания для операторов связи, следует из письма президента РСПП Александра Шохина вице-премьеру Дмитрию Григоренко и главе Минцифры Максуту Шадаеву от 24 октября.

В письме сказано, что в настоящее время экономические предпосылки для увеличения ставки отсутствуют, а "динамика экономических показателей отрасли негативная", пишет "Коммерсант" . При росте инвестиций долговая нагрузка в отрасли продолжит увеличиваться, что влияет на качество инфраструктуры и оказываемых услуг. По данным Speedtest Global Index компании Ookla, на июль 2024 годазанимает 60-е место по скорости ШПД и 86-е - по скорости мобильного интернета.

С 2004 года всесвязи ежеквартально платят 1,2% от дохода компании за услуги в сети связи общего пользования в резерв универсального обслуживания. Из этих денег финансируется проект устранения цифрового неравенства в регионах РФ, который реализует "Ростелеком". Проект федбюджета на 2025-2027 годы подразумевает возможность повышения ставки отчисления для финансирования нацпроекта "Экономика данных".