По итогам 2024 г. под налог подпадут доходы от вкладов свыше 210 тыс. руб.

30 октября. FINMARKET.RU - По итогам 2024 года под налог с процентов по вкладам подпадут доходы от них свыше 210 тыс. рублей, выяснили "Известия" . Заплатить его нужно будет до 1 декабря 2025 г. Порог повысился из-за увеличения ключевой ставки до 21%.

ЦБ на заседании 25 октября повысил ключевую ставку с 19% до рекордных 21%. Из-за этого изменилась необлагаемая база для плательщиков налога с процентов по вкладам. Она рассчитывается как 1 млн рублей, умноженный на максимальное значение ключевой на первое число каждого месяца в отчетном году, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минфина. Плановое заседание Банка России пройдет 20 декабря. Таким образом, налогооблагаемая база в этом году уже не изменится, так как учитывается максимальная ставка за год до 1 декабря.

"Если же на 1 декабря 2024 года Банк России установит ставку свыше 21%, то необлагаемый процентный доход вырастет в соответствии с ней", - подтвердили в ФНС.

Если внеочередных изменений не будет, то доход, с которого не нужно платить налог по итогам 2024 г. составит 210 тыс. рублей. Сумма свыше этой облагается сбором по ставке НДФЛ в 13% (а если доходы более 5 млн рублей - 15%). Внести платеж необходимо до 1 декабря 2025 г. ФНС самостоятельно рассчитает размер налога и оповестит тех, кто должен его оплатить.

А до 1 декабря 2024 года россияне должны будут заплатить налог напо итогам 2023 г. Тогда необлагаемая база была 150 тыс. рублей.