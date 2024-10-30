В авиаотрасли раскритиковали проект ФАС о тарифах аэропортов

30 октября. FINMARKET.RU - Проекто новом порядке утверждения долгосрочных тарифов в аэропортах вызвал недовольство как среди авиакомпаний, так и среди операторов инфраструктуры. Перевозчики считают, что инициатива не решает проблему роста сборов, а в ряде аэропортов опасаются усиления бюрократизации и замедления строительства, пишет "Коммерсант"

ФАС 28 октября предложила поправки к постановлению правительства, по которым тарифы на обслуживание будут утверждаться после принятия правкомиссией по транспорту стоимости инвестпроекта. В случае превышения параметров ФАС будет исключать из долгосрочных тарифов «средства, соразмерные превышениям». Как отмечали в службе, это должно позволить нивелировать риски увеличения стоимости авиаперевозок.

Если предложение ФАС будет принято в текущем виде, подготовка частных инвестпроектов в аэропортах существенно усложнится, а риск задержек или отказов при согласовании может быть крайне чувствительным для инвесторов, говорит заместитель руководителя аналитического центра ГосНИИ ГА Андрей Крамаренко. По его словам, ФАС не предлагает ничего выходящего за пределы нынешних практик, но увеличивает бюрократическую нагрузку на бизнес.

Главный эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов отмечает, что универсальное правило для утверждения инвестпроектов, которое устроило бы и перевозчиков, и, разработать не получится. Типовое строительство аэровокзалов возможно лишь в небольших региональных аэропортах, находящихся на балансе федеральных казенных предприятий, допускает он.