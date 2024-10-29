Ставки по вкладам берут новые вершины

29 октября. FINMARKET.RU - Российскиеотреагировали на решение ЦБ повысить ключевую ставку с 19% до 21% увеличением доходности вкладов и накопительных счетов до рекордных уровней, пишет "Российская газета". Скорее всего, в конце декабря ставка вырастет до 22% или 23%, прогнозируют экономисты.

ЦБ прогнозирует среднюю ключевую ставку в диапазоне 21,0-21,3% с 28 октября до конца 2024 года. Это подразумевает ставку на конец года в диапазоне 21-23,5%", - говорит экономист, основатель проекта Bitkogan Евгений Коган. Даже 23% может оказаться не пиковым значением ключевой, предупреждает декан экономического факультета РГГУ Наталья Сопилко. "Думаю, ставка вырастет как минимум еще на 3-4% и затем выйдет на плато, после чего начнется снижение. Случится ли замедление инфляции? Думаю, да, по крайней мере, сдерживающий эффект ставка окажет, но не сразу. Эффекта нужно будет подождать. Полагаю, второй квартал 2025 года станет в этом отношении показательным", - сказала она. "Ключевая ставка впервые составляет 21%, а это значит, что время вкладчика в этом году достигает своего апогея. Банки будут реагировать на решение ЦБ, но рост ставок будет уже не столь агрессивным. В этих условиях выиграют в первую очередь вкладчики тех банков, кто быстрее предложит новые ставки и возможность закрепить их вдолгую", - прокомментировал "РГ" заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

"В условиях повышения ключевой ставки срочныеостаются наиболее привлекательным инструментом сбережений среди россиян. Сейчас у розничных клиентов есть возможность зафиксировать максимальную доходность по вкладу на срок несколько месяцев и на более длительную перспективу, когда денежно-кредитная политика начнет смягчаться", - рассказал "РГ" начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрий Латанов.

Максимальная ставка по депозиту в ВТБ на полгода увеличилась до 22% годовых. На срок 3 или 12 месяцев новые и все остальные клиенты банка при размещении новых средств получат доходность до 21% годовых. При открытии депозита с одновременным заключением договора в программе долгосрочных сбережений ставка составит до 28% годовых.

Банк ПСБ с 28 октября увеличил доходность по депозитам для физлиц максимально до 21,6% и с 1 ноября поднимет ставки накопительным счетам до 23%, сообщили в пресс-службе. В среднем повышение составило 2% годовых, то есть соразмерно шагу ключевой ставки Центробанка.

Доходность по накопительному счету с начислением на ежедневный остаток в банке ДОМ.РФ выросла с 17,5% до 19,5% без учета надбавок для новых и премиальных клиентов. Максимальная ставка по вкладу здесь с 28 октября доступна на сроках 6 и 9 месяцев, а также 1 год и составляет до 22,1% годовых, рассказала директор розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Дарья Морозова.

"Абсолют Банк" с 29 октября повысит ставки по вкладам на сроки от трех месяцев до одного года. По обычному вкладу для новых клиентов максимальная доходность будет составлять 22% годовых на срок шесть месяцев. При размещении средств на депозит на три месяца процентная ставка составит 21,5%, на девять месяцев - 20,5%, на один год - 18,5%.

Почта Банк повысил ставки по депозитам до 21% еще до заседания ЦБ. "Дальнейшее изменение процентных ставок по продуктам банка будет зависеть от уровня инфляционных ожиданий и конъюнктуры рынка", - говорят в пресс-службе банка.

В "Зените" и других банках пока только задумались о том, чтобы поменять условия по вкладам и накопительным счетам, и планируют принимать решения до конца октября.

Ставки по вкладам продолжат расти в ближайшие недели еще на 1-1,5 процентных пункта, считает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов. К тому же ряд банков уже повысил доходности. Остальные игроки, как отмечает управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов, скоро подтянутся.