Выдача ипотеки по итогам 2024 г. сократится более чем на треть

29 октября. FINMARKET.RU -ипотеки по итогам 2024 года сократится более чем на треть, следует из прогноза «Дом.РФ», на который ссылаются «Известия». По льготным программам падение будет чуть меньше — 26%. В 2025-м прогнозируется более существенное снижение — в два раза по отношению к 2023-му.

В 2024 году рынок ипотечного кредитования столкнулся с рядом вызовов, подчеркивает «Дом.РФ»: ключевую ставку повысили с прогнозом на дальнейшее увеличение, в результате чего ставки по рыночной ипотеке стали 22–23%, с 1 июля отменили программу «Льготная ипотека», а также ужесточили условия по «Семейной ипотеке». И это не говоря о росте ставок по кредитам для юридических лиц и подорожании строительных материалов. В итоге прирост ипотечного портфеля снизился на 50% с начала года, отмечает организация.

Что касается возможных мер поддержки, если прогнозы Банка России оправдаются, а ключевая ставка начнет снижаться в 2025 году, то «мы увидим естественное восстановление спроса за счет рыночной ипотеки и дополнительные стимулы для отрасли не понадобятся», отметил глава аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.. Но основной риск, по его мнению, заключается в том, что ситуация с высокими ставками и низкими продажами жилья сохранится и в следующем году.

По данным «Дом.РФ» на 1 октября, из 118 млн кв. м строящегося жилья продажи открыты в отношении 93,8 млн кв. м, его распроданность составляет 44%. Одним из основных способов приобретения жилья является. По данным ресурса «Мир квартир», с начала 2024 года цены на квартиры в новостройках в среднем повыросли на 6,3%, стоимость квадратного метра нового жилья увеличилась почти на 8%.

В структуре продаж на ипотеку приходится до 90%, речь идет о рыночном, семейном, арктическом и IT-кредитовании, сказал «Известиям» директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Основная часть отводится на государственную программу «Семейная ипотека» — чуть больше 30%, отметил он.

По поручению президента правительство уже проводит оценку ситуации на рынке жилищного строительства и ипотечного кредитования, сказано в материалах Минстроя, направленных в Госдуму. Итогом должны стать новые меры поддержки отрасли и условия ипотечных программ.

"Власти будут презентовать новую и массовую бонусную программу для того, чтобы не обрушить строительный рынок. Несмотря на то что в структуре ВВП отрасль занимает всего 7%, она дает серьезный мультипликативный эффект на другие сферы, например металлургию, железнодорожные перевозки, электроэнергетический комплекс и другие, — пояснил Георгий Остапкович. — Скорее всего, новая ипотечная программа будет базироваться на более сложных условиях, с большими ограничениями.

«Дом.РФ» выглядит оптимистично, и, скорее всего, показатель в 33% будет превышен, считает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. В 2025 году снижение должно продолжиться, полагает она.