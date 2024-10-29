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29 октября 2024 года 08:49
Верховный суд не признал процентщиков самозанятыми
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Дмитрий Рогулин/ТАСС
29 октября. FINMARKET.RU - Верховный суд РФ (ВС) дал первые разъяснения о том, какая деятельность может облагаться налогом по ставке 4-6% по правилам для самозанятых, пишет "Коммерсантъ". По мнению ВС, выдача займов под проценты не относится к целям льготного режима и доход от такой деятельности должен облагаться НДФЛ по ставке 13%. Ранее арбитражные суды занимали противоположную позицию, так как в законе прямых ограничений для дохода от займов нет. Эксперты говорят, что решение ВС является прецедентным и сможет в дальнейшем применяться и в тех делах, где фактические работники предприятия оформлены как самозанятые, что позволяет бизнесу существенно экономить на выплатах в бюджет. Большинство опрошенных юристов поддерживают решение ВС. Партнер Taxology Алексей Артюх согласен с ВС, что общий объект налогообложения составляют доходы от реализации товаров, работ и услуг, а проценты по займам не относятся к доходам от реализации, "и это рассуждение сложно опровергнуть, тем более если оно подкреплено тезисами о цели законодательного регулирования".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, самозанятые, ВС
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