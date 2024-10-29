Влияние ставки кредита на предприятия занижено - аналитики

29 октября. FINMARKET.RU - В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) считают, что вытекающий из опросов Росстата вывод о невысокой актуальности проблемы ограничивающего влияния размера ставки кредита на рост производства в обработке (об этом заявили лишь 25% опрошенных предприятий) не вполне верен, пишет "Коммерсантъ".

Эксперты центра полагают, что полученные этими опросами данные сильно занижены. Причина, по их мнению, смещение выборки. Главным образом - из-за "отсутствия механизма обеспечения репрезентативности выборки при резком изменении совокупности опрашиваемых предприятий при взаимодействии Росстата и ФНС". Устранив влияние смещения выборки, в ЦМАКП оценили, что в третьем квартале 2024 года доля предприятий, указывающих на высокий процент по кредиту как на ограничение, на самом деле составляет 41%. К концу года она приблизится к 50% даже без дальнейшего повышения ключевой ставки.