Туристический налог может не заработать полноценно с 2025 г.

29 октября. FINMARKET.RU - Муниципалитеты могут не получить дополнительных поступлений в свои бюджеты от введения туристического налога в будущем году. Механизм не начнет работать без создания единого реестра классифицированных средств размещения (КСР), проживание в которых будет облагаться налогом, предупреждают депутаты. О том, что туристический налог может не заработать полноценно в установленный законодательством срок с 1 января 2025 г., сообщила «Ведомостям» зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко. По ее словам, при принятии соответствующих поправок в Налоговый кодекс (НК) не было учтено, что сейчас отсутствует единый реестр для всех видов КСР. По оценкам Костенко, прописанный в законе механизм турналога может быть реализован не раньше чем в конце следующего года.

Госдума также предупредила о возможных последствиях несвоевременного запуска реестра КСР в постановлении к налоговому законопроекту, который был внесен в парламент вместе с проектом бюджета (в нем, в частности, прописываются условия применения федерального инвествычета, а также увеличивается ставка по налогу на прибыль организаций в отношении процентных доходов по гособлигациям).

В случае если реестр не будет утвержден до 15 ноября, думский комитет по бюджету и налогам должен будет «обеспечить внесение поправок» в НК о передаче муниципалитетам полномочий по ведению реестров на своих территориях, говорится в постановлении. Депутаты прописали такое условие, чтобы не тормозить процесс введения налога, пояснил «Ведомостям» источник, знакомый с ходом обсуждения. По его словам, подготовка реестра возможна после внесения изменений в профильный закон «Об основах туристской деятельности в РФ». В конце сентября Госдума приняла в первом чтении поправки в этот закон – согласно им, теперь под классификацию подпадут не только гостиницы, но и все типы средств размещения. Авторы документа предлагают создать единый реестр, куда войдут КСР, горнолыжные трассы и пляжи. Не включенные в него объекты туристской деятельности не смогут оказывать свои услуги, следует из проекта. Сам же порядок проведения классификации будет осуществляться в два этапа: сначала КСР будет самостоятельно включаться в реестр, а затем специально аккредитованная организация оценит, насколько оно соответствует заявленной «звезде», т. е. требованиям к конкретному типу средств размещения

Отсутствие реестра действительно может помешать началу действия туристического налога с 2025 г., полагает сопредседатель комитета по туризму «Деловой России» Леонид Гункевич. Если он не будет создан вовремя, то не понятно, с каких именно объектов взимать налог, – это может «привести к неразберихе», отмечает он. Аналогичные риски для механизма турналога видит и президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Кроме того, идея добровольной классификации гостевых домов не имеет никаких перспектив, уверен он. По мнению Волкова, у таких частных объектов нет никаких причин добровольно начинать платить налоги. И без «бонусов» со стороны государства обеления этого сектора рынка ждать не стоит, отмечает он.