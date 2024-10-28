Установлен рекорд по росту портфелей срочных вкладов

28 октября. FINMARKET.RU - Согласно данным Банка России, в сентябре, у которых увеличились остатки на срочных депозитах физлиц, установили рекорд по росту портфеля вкладов - 1,1 трлн руб., пишет "Коммерсант"

При этом количество банков, портфель вкладов которых увеличился, снизилось по сравнению с августом на 35 и составило 131 кредитную организацию.

В результате концентрация средств на срочных вкладах у первых трех банков по росту портфеля в сентябре превысила 80%, тогда как в августе на них приходилось чуть больше 75%, а в июле этот показатель едва перевалил за 70%.

Эксперты отмечают, что все это происходило на фоне ожидания роста ключевой ставки, которое подтвердилось в прошлую пятницу. А поскольку риторика ЦБ намекает на возможное продолжение этого роста, участники рынка прогнозируют в этом году рекордный объем вкладов. Однако в будущем есть предпосылки для сокращения темпов привлечения вкладов банками.

Руководитель Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень считает, что принципиальные изменения тенденций на рынке вкладов маловероятны, пока денежно-кредитная политика Банка России остается жесткой. Тем не менее он обращает внимание на то, что повышение ключевой ставки проходит на фоне роста цен, который не позволяет населению перейти к сберегательной модели.