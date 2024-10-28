Выпуск обновленной пятисотрублевки откладывается

28 октября. FINMARKET.RU - В 2024 году по планам модернизации банкнотного ряда 1997 года ЦБ должен был выпустить обновленную купюру номиналом 500 рублей с достопримечательностями Северо-Кавказского федерального округа. Однако, как заявили "Известиям" в пресс-службе регулятора, релиз модифицированной пятисотрублевки откладывается. В нынешнем году этого точно не произойдет, и в Центробанке пока не дают прогнозов относительно сроков выпуска обновленных 500 рублей. Ранее планировалось, что обновление всех банкнот закончится в 2025 году.

"В этом году мы должны обсудить с экспертами Консультативного совета и жителями нашей страны символы для банкноты 1000 рублей и приступить к разработке ее дизайна. Дальше перейдем к банкнотам других номиналов - 500, 50 и 10. И к ним планируем применить аналогичный подход, что и к "тысячной" банкноте. Поэтому график выхода этих банкнот смещается по времени. О сроках сообщим дополнительно", - пояснили изданию в пресс-службе регулятора.

То есть последнее слово в выборе достопримечательностей для обновленных 1000, 500, 50 и 10 рублей останется за гражданами - они смогут высказаться в ходе народного голосования. В пятницу, 25 октября, Центробанк объявил, что меняет процедуру отбора знаковых мест Приволжского округа для оборотной стороны модифицированной купюры номиналом 1000 рублей. Ее презентовали еще год назад, но потомприостановили: некоторые изображения на банкноте вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Поэтому ЦБ принял решение изменить процедуру.

В итоге при Центробанке был создан консультативный совет по банкнотам. Он рассмотрит предложения экспертной группы и составит список достопримечательностей Приволжского федерального округа, которые могут украсить новую купюру. Далее специалисты ЦБ проанализируют, насколько гармонично предложенные объекты можно расположить на ограниченном пространстве банкноты. Планируется, что в конце ноября на открытом заседании члены совета представят окончательный список символов, которые будут вынесены на народное голосование.