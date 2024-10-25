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25 октября 2024 года 09:29
Рынок запускает добровольную маркировку видеоигр
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EPA/ТАСС
25 октября. FINMARKET.RU - В России стартовал эксперимент по добровольной маркировке видеоигр, над которым с прошлого года работали Минэкономразвития и представители индустрии в рамках соответствующего законопроекта, пишет "Коммерсантъ". Участие в нем принимают Lesta Games (игры "Мир кораблей", "Мир танков" и т. д.), Astrum Entertainment (Atomic Heart, Warface, "Аллоды Онлайн"), VK Play и RuStore. Теперь на сайтах видеоигровых проектов и в магазинах приложений можно обнаружить следующие из семи дескрипторов (критериев) маркировки: сюжет игры содержит "жестокость", "страх", "секс", "сквернословие", "алкоголь и курение", "наркотики", или присутствуют внутриигровые трансакции. Сейчас маркировка видеоигр является добровольной, но к 2026 году может стать обязательной, не исключают источники в индустрии. Сам эксперимент стал первым шагом в саморегулировании индустрии, считает гендиректор Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр Александр Михеев. Сюжетная маркировка позволит разработчикам обезопасить себя от возможных юридических претензий со стороны регулирующих органов, а потребителей - от дискомфортного контента, отмечают участники рынка.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, видеоигры, маркировка
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