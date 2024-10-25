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25 октября 2024 года 08:30
Подход к оплате капремонта могут изменить
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Евгений Епанчинцев/ТАСС
25 октября. FINMARKET.RU - Минстрой прорабатывает вопрос введения дифференцированного подхода оплаты капитального ремонта — предполагается, что она будет зависеть в том числе от наличия лифта в доме. Ведомство готовит соответствующие поправки в Жилищный кодекс, пишут "Известия". В случае их принятия, по мнению экспертов, плата за капремонт в домах с изношенными лифтами может увеличиться. При этом в помещениях без подъемников сумма в квитанциях, скорее всего, не сократится. Между тем власти уже начали работать в этом направлении — Минпромторг и Минстрой уже подготовили дорожную карту, которая в том числе поможет справиться с проблемой изношенности лифтов в домах. Для составления планов по замене лифтов и капремонта многоквартирных домов планируется создать систему госучета жилищного фонда на базе ГИС ЖКХ с синхронизацией сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в рамках законопроекта «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ». В комитете по строительству и ЖКХ Госдумы полагают, что нововведение позволит оценить состояние жилого фонда. "Этот законопроект призван возродить систему государственного учета жилищного фонда, — считает Светлана Разворотнева. Законопроект был принят в первом чтении Государственной думой VII созыва, однако с 2021 года он лежит без движения. При этом без понимания технического состояния жилого фонда невозможно сформировать эффективные программы капитального ремонта, отметила депутат.
Опубликовано Финмаркет
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