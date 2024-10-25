Депутаты предлагают не выдавать микрозаймы безработным и очень молодым гражданам

25 октября. FINMARKET.RU - Работу микрофинансовых организаций (МФО) вновь хотят ограничить: депутаты от ЛДПР 24 октября внесли в Госдуму поправки, предлагающие с 1 марта 2025 г. запретить выдавать займы безработным гражданам, а также тем, чей непрерывный трудовой стаж составляет менее 12 месяцев, пишут "Ведомости".

В России снижается возраст получателей микрозаймов, говорится в пояснительной записке к документу: заемщиками становятся едва достигшие совершеннолетия граждане, оказавшиеся в долгах из-за игровых зависимостей. Введение запрета защитит семьи «подростков, зависимых от компьютерных игр, казино, иных видов деятельности» от непредвиденных долгов, полагают депутаты. Мера также позволит обеспечить выдачу займов платежеспособным заемщикам и безработные граждане будут более ответственно подходить к долгам, поскольку не смогут взять «быстрые» займы в МФО, отмечается в записке.

В Кодексе об административных правонарушениях уже предусмотрена ответственность за нарушение закона о деятельности МФО, она автоматически будет распространяться и на нарушение предложенных поправками норм, говорится в записке: штраф для должностных лиц – до 30 000 руб., для юридических лиц – до 100 000 руб.

Банк России выработает позицию по данной инициативе после официального получения документа, сказал «Ведомостям» представитель регулятора.

Опрошенные «Ведомостями» представители микрофинансового рынка не считают поправки необходимыми.

Миф о том, что МФО выдают деньги всем подряд, все еще жив, признает генеральный директор «Займера» Роман Макаров. Но микрофинансовые институты практически не кредитуют безработных россиян, потому что слишком велики риски неплатежей таких заемщиков, отмечает он. Выдача невозвратных займов не интересна МФО как бизнесу, согласен генеральный директор ГК Eqvanta Сергей Весовщук. Поэтому ссудные средства доступны гражданам при достижении ими 18 лет только при наличии положительного скоринга, отмечает он: каждый клиент независимо от его возраста при оформлении займа проходит комплексную оценку, к которой помимо очевидных параметров, таких как пол, возраст, город проживания, доход клиента, место работы, стаж, кредитная история, подключены дополнительные источники данных. Оцениваются сотни и даже тысячи различных параметров, среди которых трудовой стаж – лишь один из многих, делится директор департамента управления рисками «Мигкредита» Алексей Передерий. К тому же МФО заинтересованы в том, чтобы иметь качественный кредитный портфель, поэтому постоянно совершенствуют методики оценки заемщиков, отмечает он.

Доля безработных среди клиентов микрофинансовых организаций – около 3%, т. е. сопоставима с общим уровнем безработицы в стране, говорит генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. В среднем уровень одобрения займов у этой категории клиентов на 5–7 п. п. ниже, чем, например, у людей с постоянным местом работы или у предпринимателей, а доля просрочки в итоге одинакова или даже ниже у безработных, рассуждает он. В «Саммите» доля отказов заемщикам в кредитовании из-за отсутствия у них источника дохода составляет порядка 10% от общего потока заявок на займы, говорит Имховик. В «Займере» безработных среди всех присылающих заявки в МФО – менее 1%, а средний возраст потенциального заемщика – 32 года, добавляет Макаров.