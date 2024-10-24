ЦБ поддержал законопроект о дистанционном открытии счетов

24 октября. FINMARKET.RU - Банк России поддержал внесенный правительством законопроект о дистанционном открытии счетов клиентам. В пресс-службе регулятора сообщили "Российской газете" , что в рамках экспериментасмогут проводить удаленную идентификацию новым способом - например по видеосвязи. Сейчас открыть счет можно, если российский клиент ранее прошел идентификацию лично в банке, а иностранец - в банке за рубежом.

Документ направлен на создание экспериментального правового режима. Вопросы, связанные с его работой и механизмом идентификации, будут решаться после принятия законопроекта, объяснили в ЦБ. Правительство внесло его в Госдуму в октябре, в первом чтении инициативу планируют рассмотреть уже в ноябре, отмечают в Комитете Госдумы по финансовому рынку.

Финансовые компании сейчас активно развивают онлайн-сервисы, и запрос на удаленную идентификацию растет. К тому же банки оптимизируют затраты, закрывают отделения и офисы. "В этой связи у клиента не всегда есть возможность обеспечить личное присутствие при открытии банковского(вклада)", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Банк России договорился с Росфинмониторингом разработать специальное регулирование в рамках эксперимента, позволяющего проводить дистанционную идентификацию по видео-конференц-связи, говорится в консультативном докладе регулятора. При таком режиме вводят новое регулирование для того, чтобы разработать и внедрить какие-либо современные технологии, рассказала "РГ" Эряния Бочкина, эксперт-аналитик Банки.ру. Он распространяется только на заранее определенный круг участников и ограничен по территории, времени и сфере применения.

Если эксперимент даст хорошие результаты, его условия могут сделать постоянными и закрепить в регулировании. Но это, как отмечают в правительстве, требует всесторонней оценки. ЦБ предстоит согласовать законопроект с другими ведомствами.