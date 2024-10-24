Рынок платежей в рассрочку демонстрирует уверенный рост

24 октября. FINMARKET.RU -BNPL (buy now pay later; "покупай сейчас, плати потом", покупки товаров с платежами в рассрочку) за девять месяцев 2024 года достиг 200 млрд руб., подсчитали аналитики сервиса "Долями". По их прогнозам, объем рынка за весь год достигнет 300 млрд руб., пишет "Коммерсант" . Ранее сервис "Подели" оценивал размеры рынка по итогам первого квартала в 120-130 млрд руб. Таким образом, за два квартала сегмент вырос почти в 1,5 раза. А за оставшийся "высокий" четвертый квартал может вырасти еще на столько же.

Дополнительным стимулом стало дальнейшее ужесточение регулирования необеспеченного кредитования, высокие ставки и снижение выдач по большинству категорий розничных кредитов. Дальнейшие темпы роста сегмента будут зависеть от введения регулирования. Текст соответствующего законопроекта был опубликован в базе данных Госдумы в начале августа. В текущем виде он максимально приближает процесс получения и пользования BNPL к кредиту наличными или POS-кредиту - запрос данных по заемщику в БКИ, заключение договора с графиком платежей и т. д. Участники рынка критикуют текущую редакцию законопроекта, указывая, что она не учитывает, как в реальности функционирует продукт, и пытается его привести в соответствие с классическим кредитованием. Вступление в силу поправок планируется с 1 декабря 2025 года.