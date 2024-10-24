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24 октября 2024 года 09:12
Рынок платежей в рассрочку демонстрирует уверенный рост
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Александр Рюмин/ТАСС
24 октября. FINMARKET.RU - Рынок BNPL (buy now pay later; "покупай сейчас, плати потом", покупки товаров с платежами в рассрочку) за девять месяцев 2024 года достиг 200 млрд руб., подсчитали аналитики сервиса "Долями". По их прогнозам, объем рынка за весь год достигнет 300 млрд руб., пишет "Коммерсант". Ранее сервис "Подели" оценивал размеры рынка по итогам первого квартала в 120-130 млрд руб. Таким образом, за два квартала сегмент вырос почти в 1,5 раза. А за оставшийся "высокий" четвертый квартал может вырасти еще на столько же. Дополнительным стимулом стало дальнейшее ужесточение регулирования необеспеченного кредитования, высокие ставки и снижение выдач по большинству категорий розничных кредитов. Дальнейшие темпы роста сегмента будут зависеть от введения регулирования. Текст соответствующего законопроекта был опубликован в базе данных Госдумы в начале августа. В текущем виде он максимально приближает процесс получения и пользования BNPL к кредиту наличными или POS-кредиту - запрос данных по заемщику в БКИ, заключение договора с графиком платежей и т. д. Участники рынка критикуют текущую редакцию законопроекта, указывая, что она не учитывает, как в реальности функционирует продукт, и пытается его привести в соответствие с классическим кредитованием. Вступление в силу поправок планируется с 1 декабря 2025 года.
Опубликовано Финмаркет
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