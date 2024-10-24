Бизнес предложил доработать параметры ФИНВ

24 октября. FINMARKET.RU - Объем бюджетных средств, который планируется направить на финансирование федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ), необходимо увеличить со 150 млрд до 200 млрд руб. Это позволит обеспечить эффективность ФИНВ и полноценно поддержать инвестиционную активность бизнеса, следует из письма Алексея Репика, президента "Деловой России", представляющей интересы среднего и крупного несырьевого бизнеса, пишут "Ведомости" . В условиях объективного роста нагрузки по налогу на прибыль и "запретительно дорогостоящего кредитования" принципиально важно, чтобы разрабатываемый механизм ФИНВ "изначально стал действующим", пишет "Деловая Россия".

Правительство предложило установить федеральныйдля инвестирующих компаний в качестве компенсационной меры на фоне повышения ставки налога на прибыль с 20 до 25% с 1 января 2025 г. Согласно поправкам к Налоговому кодексу, ставка ФИНВ не может превышать 50% от расходов на основные средства и нематериальные активы.

Изначально Минэкономразвития предлагало установить ФИНВ на уровне 25% от суммы инвестиций. При этом планировалось распространить данную льготу только на проекты технологического суверенитета. После обсуждения с бизнесом министерство пересмотрело этот подход. Всего рассматривалось три варианта параметров вычета, Один из последних рассматривавшихся вариантов ФИНВ - вычет в размере 6%. Итоговый вариант механизма предполагает, что размер ФИНВ составит 3%, рассказал "Ведомостям" в кулуарах Московского финансового форума статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов. Всего в бюджете на него ежегодно запланировано 150 млрд руб., но в перспективе кабмин готов менять эту сумму, сообщил вице-премьер Александр Новак 9 октября.