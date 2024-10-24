Ограничения для новых инвестиций из недружественных стран могут снять

24 октября. FINMARKET.RU - Иностранцы из недружественных государств смогут снова вкладываться в российские ценные бумаги без проблем с выводом прибыли или всех средств. О том, что Центробанк и Министерство финансов работают над донастройкой валютного законодательства, чтобы иностранцы, в том числе из недружественных государств, могли вкладываться в российские ценные бумаги, "Известиям" рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. Замминистра финансов Иван Чебесков пояснил, что речь идет о снятии валютных ограничений на новыеиз других государств. "Если они хотят вкладывать деньги в Россию, то могут заводить деньги и при этом не будут ограничиваться с точки зрения репатриации прибыли или всех вложений," - сказал замглавы финансового ведомства.

С марта 2022 года активы нерезидентов из недружественных стран заблокированы на счетах типа С, туда же поступают доход по ценным бумагам и другие выплаты. Вывести за рубеж средства с этих счетов нельзя. Исключение составляет программа по обмену замороженными активами, которая стартовала в этом году. Однако по ней объем на одного инвестора составляет не более 100 тыс. рублей, поэтому можно говорить о небольших суммах.

В то же время Минфин пока не одобряет предложение о том, чтобы разрешить нерезидентам инвестировать средства со счетов С в российские ценные бумаги. С такой инициативой в начале октября выступил председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов.

"Это предложение мы пока не поддерживаем, - рассказал изданию Чебесков. - Счета типа С - это все-таки стратегический резерв страны, который мы были вынуждены создать в ответ на блокировку наших активов. Пока идет негативная тенденция в отношении российских золотовалютных резервов, говорить о больших возможностях для счетов С преждевременно". Относительно того, когда может быть реализовано снятие ограничений на новые инвестиции, замглавы Минфина ответил, что в этом вопросе ведомство больше ориентируется на запрос.

"Если он сформируется в достаточных масштабах, то мы готовы оперативно реализовать изменения", - подчеркнул Чебесков, добавив, что сейчас некий интерес от инвесторов из недружественных стран наблюдается, но пока не очень значительный.

В пресс-службе Минфина подтвердили, что ведомство работает над детальной концепцией, в том числе и по инвестированию на российском фондовом рынке для нерезидентов. Большинство экспертов и брокеров считают, что интерес со стороны иностранных инвесторов к вложениям в российские ценные бумаги имеется. И обсуждаемые изменения могут подтолкнуть их к выходу на российский фондовый рынок.