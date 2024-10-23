Должники разных банков получат пометку в кредитной истории

23 октября. FINMARKET.RU - Власти хотят включить бюро кредитных историй (БКИ) в процесс комплексного урегулирования задолженности клиентов банков. Оно позволяет заемщикам, которые допустили просрочки при погашении кредита или займа, организованно заключить соглашения о реструктуризации с несколькими кредиторами (банками и МФО, где у них есть ссуды). Так они могут с помощью одной заявки, например, увеличить срок и таким образом снизить платежи, отсрочить их, изменить даты внесения средств. Механизм также позволяет отменить начисленные неустойки, заменить залог и полностью или частично списать долг.

Предполагается, чтоначнут помечать заемщиков, которые приступили к этой процедуре, и будут фиксировать факт множественного долга. Об этом "Известиям" сообщил глава Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

"В большинстве случаев это позволит всем кредиторам договориться и урегулировать долг, чтобы человек мог его обслуживать и не прибегать к процедуре банкротства", - пояснил он.

Весной 2023 года ЦБ рекомендовал банкам предлагать возможность комплексного урегулирования долгов и выпустил стандарт этой процедуры. Сейчас готовятся поправки в законодательство, которые обяжут кредитные организации предоставлять эту опцию клиентам.

Закон не станет полностью дублировать действующий стандарт регулятора, однако его смысл будет аналогичным, пояснил Мамута.

Именно в него регулятор хочет ввести механизм, который позволит кредиторам (банкам и МФО, где у клиента есть долг) оперативно получать информацию о комплексном урегулировании. Эту задачу можно решить, закрепив за БКИ функцию по информированию всех кредиторов заемщика о начале этой процедуры, подтвердили в пресс-службе ЦБ.

Сейчас законопроект находится на стадии обсуждения, в будущем его параметры могут дополнительно уточнить, подчеркнули в регуляторе.

Как отметил Мамута, до конца года инициатива будет разработана и внесена в Госдуму - рассмотрят ее в весеннюю сессию 2025 г.