Карты Visa и Mastercard не превратятся "в кирпич" из-за чипов

23 октября. FINMARKET.RU - Большинство россиян не заметят никаких сложностей с картами систем Visa и Mastercard, у которых концу года истекут сертификаты безопасности чипов. Такие сертификаты используются для персонализации карт и влияют на срок их действия. Проблема может затронуть лишь отдельные операции и не превратит банковскую карту "в кирпич", рассказали "Российской газете" представители крупнейших банков.

Срок действия криптографического сертификата для чипа, на котором работает банковская карта - лишь один из критериев для терминала для приемак оплате, говорит заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

"Этот вопрос вполне решаемый. Помните, как два года назад банки сделали все карты бессрочными, отменив срок действия карты как фактор для ее приема? Здесь ситуация похожая. Сейчас идут дополнительные тесты с такими картами. Ограничения могут затронуть только часть операций, поэтому карта с истекшим сертификатом точно не превратится в "кирпич". Предварительно мы видим, что ситуация затронет не более 1% карт на рынке, так как у подавляющего числа клиентов уже есть в кошельке карта "Мир", - объяснил Георгий Горшков.

Не переживать из-за сертификатов безопасности чипов советует старший вице-президент "Сбера", глава блока "Транзакционный банкинг" Дмитрий Малых. По его словам, карт платежных систем Visa и Mastercard в России каждый день становится все меньше и меньше, а Центробанк и НСПК (оператор платежной системы "Мир") прорабатывают вопрос, чтобы они продолжили работать и после того, как сертификаты истекут.

"Важно, чтобы оплата по ним продолжала приниматься безопасным способом. Клиенты в связи с этим событием ничего не должны ощутить. Это чисто профессиональная дискуссия и задача, которая решается между регулятором, банками и НСПК. Как ее решать - ясно. Нужно будет немного изменить настройки у каждого игрока рынка, чтобы эти карты продолжали работать, клиенты ничего не ощутили и торгово-сервисные предприятия не потеряли оборот. Отложенные платежи в транспорте тоже продолжат работать, просто мы будем обращать внимание на немного иные параметры при чтении карты", - сообщил Дмитрий Малых "Российской газете".

Ситуация с сертификатами зарубежных платежных систем может подтолкнуть российские банки к более быстрому переводу своих клиентов на карты "Мир", считают в "Абсолют Банке". "Эмитенты, в случае появления обращений от клиентов о проблемах при оплате картами Visa или Mastercard, будут перевыпускать своим клиентам карты платежной системы "Мир", - заявили в пресс-службе банка.

В "Почта Банке" тоже готовы обслуживать карты Visa или Mastercard до тех пор, пока они физически не износятся, невзирая на сроки годности сертификатов.

"В Почта Банке карты со сроком окончания действия сертификатов эмитента в конце 2024 года отсутствуют. Перевыпуск карт платежных систем Visa и Mastercard сейчас не производится, а ранее выпущенные карты обслуживаются вне зависимости от сроков действия сертификатов безопасности до момента утраты своих физических свойств".