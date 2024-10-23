Минфин разработал новые меры по обелению рынка драгметаллов

23 октября. FINMARKET.RU - Власти хотят обязать заводы по очистке золота отслеживать происхождение и маршрут каждой партии поступающего сырья. Проект такого нормативного акта разработал Минфин, пишут "Известия". Процесс будет идти через специальную госсистему, которая контролирует оборот драгметаллов. Если информация не внесена в нее, то предприятия будут не вправе принимать сырье. Предполагается, что изменения вступят в силу 1 сентября 2025 года.

Эти меры будут способствовать обелению рынка драгоценных металлов и снизят объем переработки сырья неизвестного происхождения, отмечается в материалах к проекту. Затраты игроков на соблюдение новых требований не превысят 300 млн рублей за шесть лет, говорится в документе. Сейчас ежегодно нелегальный оборот ювелирных изделий составляет порядка 50 млрд рублей.

Инициатива Минфина об отслеживании поставок через ГИИС ДМДК выглядит обоснованной, отметил эксперт экономического факультета РУДН Олег Гордеев. По его словам, использование сырья неизвестного происхождения может повлечь за собой юридические риски и репутационные потери.

Новые меры — это попытка установить полный контроль над стратегически важным для национальной экономики производством, отметил доцент кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов. По его словам, эта отрасль обеспечивает формирование предложения на внутреннем и внешних рынках.

При этом нужно понимать, что незаконная добыча золота есть, но оно, по большей части, отправляется в Китай, не заходя на наши производства, отметил Владимир Збойков из "Деловой России".

В целом учет по ГИИС ДМДК способен практически полностью перекрыть поступление на аффинаж сомнительного сырья и "серые" схемы, уверен Максим Максимов из РЭУ им. Г.В. Плеханова. Этот результат был бы крайне желателен как для наполнения бюджета, так и для бизнеса, заключил он.

Власти разрабатывают и другие меры по обелению рынка. В конце прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ужесточает наказание за незаконный аффинаж (то есть очистку драгметаллов от примесей юрлицами, не включенными в утвержденный правительством перечень). В документе речь идет о лишении свободы на срок до шести лет и штрафе в размере от 8–12-кратной стоимости драгметаллов.