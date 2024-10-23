Рынок рассчитал минимальные инвестиции для начала работы с цифровым рублем

23 октября. FINMARKET.RU - Минимальные инвестиции российского банка для начала работы с цифровым рублем могут составлять от 120 млн рублей до более чем 200 млн рублей. Эксперты указывают, что эта сумма неподъемна для небольших банков, поскольку она в несколько раз превышает их годовой бюджет на IT-инфраструктуру. При этом заработать на этих вложениях даже средним банкам будет затруднительно, пишет "Коммерсантъ".

Вместе с тем эксперты допускают, что со временем стоимость подключения к платформе цифрового рубля для банков будет снижаться. По словам руководителя продуктового направления "Расчеты. Электронные онлайн-платежи" компании "Диасофт" Сергея Добриднюка, "пока решения пишутся штучно, в том числе и самостоятельно крупными банками, вопрос стоимости стоит не на первом месте". Но в будущем возможно снижение порога входа в несколько раз по мере появления на рынке большего числа игроков и предложений, считает эксперт. При этом, по его словам, именно малые и средниеделают явление массовым, доступным для широкого круга клиентов, а опыт крупных банков и вендоров должен привести к появлению коробочных решений.

Кроме того, председатель Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов ожидает появления "облачных платформ и других форм посредников, которые будут опосредованно предоставлять необходимый набор сервисов". Причем он не исключает, что такой вариант должен стать субъектом отдельного нормативного акта.