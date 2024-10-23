Депутаты предложили корректировки к бюджету

23 октября. FINMARKET.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам консолидировал замечания Счетной палаты, профильных комитетов, экспертов и бизнеса к главному финансовому плану страны и предложил корректировки ко второму чтению, пишут "Ведомости". Накануне профильный комитет рекомендовал проект федерального бюджета к принятию в первом чтении.

В числе предложений - пересмотр налоговых льгот, дополнительные средства новым регионам и стабилизация фискальной политики до 2030 года.

Замечания к консервативности бюджета – традиционные, но именно в такой конфигурации он уверенно выдерживает давление социальных и оборонных расходов и платежей по госдолгу, рассуждает директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Он отмечает не только жесткость бюджетной конструкции, но и ее сбалансированность.

Присутствуют и риски, указывает Широв. Например, скромный размер ФНБ действительно затруднит возможность использования его средств на инвестиции. К тому же высокая ставка и замедление темпов экономического роста создают опасность того, что динамика роста ВВП будет слабее, чем ожидает Минэк (+2,6% ВВП в 2025 г.), – а значит, доходы бюджета, опирающиеся на нефтегазовые доходы, могут оказаться ниже запланированного. Тем не менее эксперт подчеркивает, что эти риски постарались учесть и чрезвычайного характера они не несут. Говоря о заимствованиях из ФНБ, Широв уверен: уровень дефицита, выбранный кабмином, даже с высокой ставкой и при низком уровне заимствований позволяет достаточно беспроблемно все финансировать. А номинальные параметры доходов, по его словам, могут быть скорректированы повышенной инфляцией и за счет более слабого курса рубля.

Самые существенные опасения следует искать на стороне расходов, полагает главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. Он обращает внимание, что при общем росте расходов федерального бюджета на 9,1% по росписи этого года номинальная сумма открытых расходов снижается примерно на 1%, а в реальном выражении (т. е. с коррекцией на рост цен) это сокращение может достигнуть 6–7%. "Такая консолидация бюджета может оказаться избыточной и потребовать смягчения ограничений по потолку расходов бюджетного правила в следующем году", – заключает экономист.

На деле доходы, как правило, превышают прогноз, что позволяет правительству перераспределять ресурсы в зависимости от того, как за год меняется конъюнктура, считает Широв. С этим соглашается главный экономист ВТБ Родион Латыпов, указывая, что 2024 год не станет исключением из закономерности – но лишь в номинальном выражении. Дело в том, что вместе с доходами вырос и уровень ВВП. Таким образом, доходы совокупной бюджетной системы, выраженные в доле от ВВП, составят в 2024 г. около 35% против изначальных ожиданий в 37%. По мнению Латыпова, 2025 год в этом смысле будет похож на нынешний, но структурный первичный дефицит будет близок к 0,7% ВВП.