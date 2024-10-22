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22 октября 2024 года 09:40
Ищущим работу стали чаще предлагать бонусы в виде процентов от продаж
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
22 октября. FINMARKET.RU - Эксперты "Авито Работы" изучили динамику вакансий, в описании которых работодатели указывали возможность получить бонус в виде процента от продаж в дополнение к окладу. В 3-м квартале 2024 года таких вакансий стало на 16% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. При этом средние зарплатные предложения для новых сотрудников на таких позициях составили 72 936 рублей в месяц за полный рабочий день, рассказали "Российской газете" в "Авито Работе". Анализ данных показал, что работодатели наиболее часто предлагают бонусы в виде процентов от продаж кандидатам в сфере розничной и оптовой торговли. На эту отрасль приходится почти треть (31,9%) всех вакансий с таким форматом мотивации. Средняя предлагаемая зарплата для соискателей в этом секторе составляет 52 813 рублей в месяц за полный рабочий день, не считая дополнительных бонусов от продаж. Маркетинг, реклама и PR делят второе место списка, составляя 8,1% от общего числа вакансий, подразумевающих бонусы от продаж. Средняя предлагаемая зарплата в этой сфере для новичков в профессии - около 63 488 рублей в месяц без учета бонусов и премий. Третью строчку списка занимает сфера общественного питания с долей 6,7% от всех вакансий, предлагающих бонусы от продаж. Соискатели в этой области могут рассчитывать в среднем на 56 622 рублей в месяц при полной занятости, а также на дополнительные бонусы, если они предлагаются в вакансии. Средние зарплатные предложения рассчитываются из значений зарплатных вилок, которые работодатели указывают в описании вакансий на платформе. Эти цифры могут отличаться от номинального начисленного размера зарплаты сотрудника, в который также входят премии.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, работодатели, вакансии, предложения
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