Ищущим работу стали чаще предлагать бонусы в виде процентов от продаж

22 октября. FINMARKET.RU - Эксперты "Авито Работы" изучили динамику вакансий, в описании которыхуказывали возможность получить бонус в виде процента от продаж в дополнение к окладу. В 3-м квартале 2024 года таких вакансий стало на 16% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. При этом средние зарплатныедля новых сотрудников на таких позициях составили 72 936 рублей в месяц за полный рабочий день, рассказали "Российской газете" в "Авито Работе".

Анализ данных показал, что работодатели наиболее часто предлагают бонусы в виде процентов от продаж кандидатам в сфере розничной и оптовой торговли. На эту отрасль приходится почти треть (31,9%) всех вакансий с таким форматом мотивации. Средняя предлагаемая зарплата для соискателей в этом секторе составляет 52 813 рублей в месяц за полный рабочий день, не считая дополнительных бонусов от продаж.

Маркетинг, реклама и PR делят второе место списка, составляя 8,1% от общего числа вакансий, подразумевающих бонусы от продаж. Средняя предлагаемая зарплата в этой сфере для новичков в профессии - около 63 488 рублей в месяц без учета бонусов и премий.

Третью строчку списка занимает сфера общественного питания с долей 6,7% от всех вакансий, предлагающих бонусы от продаж. Соискатели в этой области могут рассчитывать в среднем на 56 622 рублей в месяц при полной занятости, а также на дополнительные бонусы, если они предлагаются в

Средние зарплатные предложения рассчитываются из значений зарплатных вилок, которые работодатели указывают в описании вакансий на платформе. Эти цифры могут отличаться от номинального начисленного размера зарплаты сотрудника, в который также входят премии.