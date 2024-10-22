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22 октября 2024 года 10:20
Невыполнение показателей регионами может привести к удорожанию льготных кредитов
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Imago/TACC
22 октября. FINMARKET.RU - Правительство намерено повысить эффективность программы инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) - за счет повышения ставки по таким займам с 3% до 6% в случае невыполнения регионами заявленных целевых показателей. Вопрос о разработке правительством "дисциплинирующих мер" для регионов, получающих инфраструктурные бюджетные кредиты, поднял глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе дискуссий на прошедшем в пятницу Московском финансовом форуме. Как пишет "Коммерсант", речь идет о займах, которые выдаются центром регионам на 15 лет по льготной ставке 3% годовых. К реализации проектов, финансируемых за счет ИБК, уже были вопросы - отмечалось, что из-за недостаточного качества планирования в 2022-2023 годах много времени тратилось на "перекидки" и "сдвижки" финансирования. Сейчас, как следовало из дискуссии, случаи недостижения субъектами РФ показателей совсем не редкость - по уровню привлечения внебюджетных средств показатели не достигнуты в 27 регионах, по вводу жилья - в 14, по налоговым и неналоговым поступлениям - в 27, по созданию новых рабочих мест - в 21 регионе. Регионы считают, что задуманное удвоение ставки лишь увеличит нагрузку на их бюджеты, но никаких проблем не решит.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, регионы, ИБК, ставка, предложение
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