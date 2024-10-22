Траты на персонал в логистике выросли до 40%

22 октября. FINMARKET.RU -на фонд оплаты труда (ФОТ) на логистическом рынке с начала года выросли вплоть до 40%, пишет "Коммерсантъ".

Директор ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Полина Давыдова говорит, что "тенденция к росту зарплат в транспортно-логистическом сегменте прослеживается как на уровне производственного персонала, так и на уровне административного". По ее словам, все большим спросом на рынке начинают пользоваться специалисты, работа которых связана с внедрением цифровых технологий, например разработчики, DevOps-инженеры, тестировщики и аналитики.

В 2025 году продолжение роста расходов на оплату труда неминуемо, отмечают участники рынка. Совладелец и заместитель гендиректора ПЭК Вадим Филатов говорит, что объективных предпосылок для замедления роста затрат на ФОТ и грузовую технику на сегодня нет. По данным ПЭК, в следующем году себестоимость логистики может вырасти на 7-10%.