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22 октября 2024 года 09:23
Траты на персонал в логистике выросли до 40%
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dpa/ТАСС
22 октября. FINMARKET.RU - Расходы на фонд оплаты труда (ФОТ) на логистическом рынке с начала года выросли вплоть до 40%, пишет "Коммерсантъ". Директор ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Полина Давыдова говорит, что "тенденция к росту зарплат в транспортно-логистическом сегменте прослеживается как на уровне производственного персонала, так и на уровне административного". По ее словам, все большим спросом на рынке начинают пользоваться специалисты, работа которых связана с внедрением цифровых технологий, например разработчики, DevOps-инженеры, тестировщики и аналитики. В 2025 году продолжение роста расходов на оплату труда неминуемо, отмечают участники рынка. Совладелец и заместитель гендиректора ПЭК Вадим Филатов говорит, что объективных предпосылок для замедления роста затрат на ФОТ и грузовую технику на сегодня нет. По данным ПЭК, в следующем году себестоимость логистики может вырасти на 7-10%.
Опубликовано Финмаркет
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