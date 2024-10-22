Маркетплейсы могут лишить права снижать цену "с молчаливого согласия" продавца

22 октября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предложило исключить правило молчаливого согласия продавца на изменениена маркетплейсе, следует из доработанной версии законопроекта о платформенной экономике, пишут "Ведомости"

По мнению министерства, согласие не может выражаться в форме "молчания или бездействия". Таким образом, любые изменения в стоимости (скидки или наценки) по инициативе платформы обязаны быть обсуждены с продавцом, который должен формализовать свое согласие на это. Документ был направлен в правительство 16 октября, говорится в письме замминистра экономического развития Максима Колесникова от 16 октября. Доработка велась по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко от 17 сентября, отмечается в письме.

Актуальная версия законопроекта состоит из шести глав. В документе сказано, что его цель - создание безопасной и предсказуемой цифровой среды доверия на посреднических цифровых платформах, способствующей большей доступности товаров и услуг, а также развитию предпринимательства и конкуренции. У площадок, которые подпадают под регулирование, есть три главных признака.

Во-первых, на таких платформах размещаются предложения о реализации товаров, оказании услуг и происходит размещение заказов, во-вторых, обеспечивается возможность заключения сделок, в-третьих, проводится оплата за поставку товара или выполнение работы. При этом из документа исключено требование о том, что оператор обязательно получает комиссию, - такой пункт фигурировал в его сентябрьской версии.

Также из текста документа убрали требование пересматривать договоры с партнерами-исполнителями не чаще, чем раз в 3 месяца. Кроме того, в актуальной версии больше нет указания на то, что платформа должна организовать систему досудебного рассмотрения жалоб.

Вместе с тем Минэк включил впункт о том, что операторы цифровых платформ обязаны направлять в уполномоченные кабмином ведомства "отчеты о функционировании посреднической цифровой платформы" в соответствии с требованиями закона. Уточняется, что содержание отчета, его форму и сроки предоставления устанавливает правительство.

Под исключение попала статья об использовании алгоритмических технологических систем. Она предписывала операторам цифровых платформ раскрывать основные параметры, которые алгоритмы "принимают во внимание при принятии решений".

Среди других изменений, которые предложил Минэк, есть обязательство площадки проверять публично доступные сведения о партнере-продавце и предлагаемых им товарах. Кроме того, в документ внесли требование помечать товары от иностранных партнеров - это нужно для того, чтобы они не смешивались с карточками товаров и услуг от российских производителей и исполнителей.