.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
21 октября 2024 года 10:17
Аренда подмосковных элитных домов забуксовала
|0
Зураб Джавахадзе/ТАСС
21 октября. FINMARKET.RU - По итогам января-сентября 2024 года объем предложения на рынке высокобюджетной загородной аренды Подмосковья, стоимостью от 400 тыс. руб. в месяц, снизился на 28% год к году, а спрос - всего на 5%, подсчитали в консалтинговой компании NF Group. Как пишет "Коммерсант", ранее владельцы дорогих загородных домов активнее сдавали в аренду свою недвижимость из-за частых деловых или туристических поездок за границу, отмечает директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева. А сейчас владельцы чаще живут в домах самостоятельно либо оставляют их пустыми. На снижение объема экспозиции на рынке высокобюджетной загородной аренды повлияло и сокращение объемов ввода, отмечает гендиректор BN Group Ольга Иванова. По ее подсчетам, в первой половине 2024 года элитных объектов в Подмосковье сдано на 17% меньше, чем годом ранее. Для владельцев дорогих загородных домов арендный бизнес становится все менее привлекательным, поясняет Алексеева. По ее словам, собственники опасаются высоких эксплуатационных затрат и рисков утраты имущества.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, Подмосковье, недвижимость, аренда
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.