Аренда подмосковных элитных домов забуксовала

21 октября. FINMARKET.RU - По итогам января-сентября 2024 года объем предложения на рынке высокобюджетной загородной аренды Подмосковья, стоимостью от 400 тыс. руб. в месяц, снизился на 28% год к году, а спрос - всего на 5%, подсчитали в консалтинговой компании NF Group.

Как пишет "Коммерсант" , ранее владельцы дорогих загородных домов активнее сдавали в аренду своюиз-за частых деловых или туристических поездок за границу, отмечает директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева. А сейчас владельцы чаще живут в домах самостоятельно либо оставляют их пустыми.

На снижение объема экспозиции на рынке высокобюджетной загородной аренды повлияло и сокращение объемов ввода, отмечает гендиректор BN Group Ольга Иванова. По ее подсчетам, в первой половине 2024 года элитных объектов всдано на 17% меньше, чем годом ранее.

Для владельцев дорогих загородных домов арендный бизнес становится все менее привлекательным, поясняет Алексеева. По ее словам, собственники опасаются высоких эксплуатационных затрат и рисков утраты имущества.