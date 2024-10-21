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21 октября 2024 года 09:47
В ритейле растет число несовершеннолетних сотрудников
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Артем Геодакян/ТАСС
21 октября. FINMARKET.RU - Дефицит кадров способствовал двукратному росту спроса на сотрудников в возрасте от 16 до 18 лет в ритейле и общепите, пишет "Коммерсант". В июле-сентябре 2024 года число открытых для соискателей от 16 до 18 лет вакансий фасовщика выросло втрое год к году, менеджера по работе с клиентами — в 2,5 раза, продавца — вдвое, менеджера по продажам — на 93%, работника торгового зала — на 90%, подсчитали аналитики сервиса "Авито Работа". Предложений в общепите для кандидатов от 16 лет за год стало больше на 117%. Согласно HeadHunter, в сентябре число вакансий для людей старше 14 лет выросло на 76% год к году. До сих пор наем молодежи считался рискованным из-за высокой текучки и необязательности такого персонала. Сейчас работодатели пересматривают возрастные критерии, обращая внимание и на людей старше 55 лет. Но уровень дохода таких сотрудников все еще может быть ниже средних значений по рынку. Гендиректор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова не исключает, что интерес работодателей к найму молодых и возрастных сотрудников продолжит расти, проявившись и в других сферах
Опубликовано Финмаркет
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