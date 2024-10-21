Минфин использовал ИИ в подготовке бюджета

21 октября. FINMARKET.RU - В этом году Минфин впервые использовал искусственный интеллект (ИИ) в бюджетном процессе. Минфин совместно со Сбербанком запустили пилотный проект по использованию искусственного интеллекта в бюджетном процессе, рассказала "Известиям" первый замминистра финансов Ирина Окладникова на полях Московского финансового форума (МФФ). По ее словам, технология помогает в сопоставлении кодов бюджетной классификации (обозначают статьи доходов и расходов казны) и привязанных к ним результатов.

"Минфин подготовил базу данных, и мы на ее основе обучили систему. В итоге уже сейчас наш AI-агент (Artificial Intelligence - искусственный интеллект) работает на уровне 84% точности, а будет еще точнее. И тогда основную часть рутинной работы можно будет отправить на машинную обработку, чтобы люди сосредоточились на действительно сложных, важных, творческих и интересных задачах", - сказал первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на полях МФФ.

Представитель Минфина привела пример работы технологии: предположим, Минздрав хочет заявить расходы на лечение людей с определенной болезнью. Сотрудники ведомства заходят в специальную систему, начинают искать подходящие под запрос госпрограмму или федпроект, и после некоторых процедур подписывают необходимые документы. Далее это все попадает к работникам Минфина, и они начинают анализировать соответствие заявленных расходных обязательств всем тем факторам, которые собраны. По словам Окладниковой, теперь весь этот процесс поручен AI-агенту, однако весь персональный контроль сохраняется, пока проект находится на стадии пилота. Впоследствии, подчеркнула она, область применениябудет расширяться.

В будущем технология позволит повысить эффективность и прозрачность управления госфинансами. Впрочем, полностью автоматизировать все процессы не получится - в вопросах государственной важности нужен человеческий контроль.