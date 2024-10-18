Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за сентябрь 2024 года.
В сентябре 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний занял Альфа-Банк, по показателю Индекса заметности и охватам - Промсвязьбанк. В пятерку лидеров также вошли Россельхозбанк и Газпромбанк.
Сбербанк сохранил первое место c результатом 53 548 упоминаний (48 055 в августе). Вторую позицию занял ВТБ - 36 534 упоминания (32 359 в августе), за ним следует Альфа-Банк - 9 127 упоминаний (8 000 месяцем ранее).
Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 27% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 39%, уровень заметности Промсвязьбанка вырос на 8% по сравнению с августом.
В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял ВТБ с результатом 300,5 млн (+12%, 267,3 млн в августе). На втором месте - Сбербанк с результатом 267,1 млн, показатель вырос на 3% в сравнении с предыдущим месяцем (259,8 млн). Третью строчку занял Промсвязьбанк, его показатели снизились на 34% - до 134,5 млн (203 млн месяцем ранее).
В сентябре ключевые инфоповоды в медиаполе Сбербанка были связаны с раскрытием ряда мошеннических схем. В частности, банк сообщил, что наиболее актуальными схемами по-прежнему остаются звонки от имени сотрудников правоохранительных органов и ЦБ РФ с необходимостью перевода денег на якобы безопасный счет. В 80% случаев злоумышленники используют два механизма вывода похищенных средств: через мобильные платежные системы (pay-сервисы) для бесконтактной оплаты и переводы между счетами жертвы.
В честь дня рождения кредитной СебрКарты банк выпустил ее лимитированную версию со светодиодами. Во время прикладывания карты к платежному терминалу или банкомату логотип банка будет подсвечиваться. Как отметил директор дивизиона "Кошелек клиента" Сбербанка Игорь Ковалев, всего картой пользуются 17 млн россиян. "Кредитная СберКарта не просто стала самой популярной в стране - она изменила отношение людей к кредиткам, которые сегодня воспринимаются как универсальное средство для ежедневных покупок", - сообщил он.
Глава Сбербанка Герман Греф на полях Восточного экономического форума прокомментировал ситуацию в российской экономике. По его словам, пик перегрева пройден, но говорить о завершении этого процесса пока рано. "Наверное, пока говорить рано о том, что экономика выходит из состояния перегрева. То, что сейчас мы видим уже стабилизацию и отсутствие дальнейшего роста ключевых показателей роста экономики, это говорит о том, что все-таки, наверное, мы пик прошли. Но пока еще есть влияние на цены, в части спроса на рабочую силу", - сказал он.
ВТБ в сентябре ввел новые условия по программе "Семейная ипотека", увеличив минимальный первоначальный взнос с 30,1% до 50,1% для всех заемщиков, которые подтверждают свой доход. "На фоне стремления государства сократить долю высокозакредитованных заемщиков это позволит нам продолжать выдавать "семейную" ипотеку заемщикам с низкой долговой нагрузкой", - рассказали в пресс-службе банка.
Также ВТБ назвал три схемы с удаленным доступом, с помощью которых мошенники похищают деньги и личные данные россиян. В основе всех трех лежат программы, замаскированные под официальные приложения компаний и госпорталов, а также поддельные ссылки. Принцип схем прост: пользователей просят установить фейковое приложение или перейти по фальшивой ссылке, после чего мошенникам открывается доступ к смартфону жертвы, в том числе к банковским приложениям.
ВТБ начнет ограничивать работу с онлайн-банком в случае подозрения на то, что доступ к аккаунту клиента получили мошенники. Приложение продолжит функционировать в режиме чтения, но финансовые операции будут заблокированы. "В этом году увеличилось количество атак на инфраструктуру нефинансовых организаций - маркетплейсы, операторы связи. Там мошенники хотят получить персональные данные россиян, их платежные инструменты, чтобы использовать их для доступа в банковские онлайн-сервисы", - цитирует пресс-служба старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиту Чугунова.
Альфа-Банк, Сбербанк и Т-Банк в сентябре подписали меморандум о создании консорциума для развития новых платежных решений, первым из них стал единый QR-код, говорится в совместном заявлении трех финансовых организаций. Согласно заявлению, единый QR-код дает клиентам унифицированное решение для оплаты по QR-коду. У потребителей остается право выбора между различными дополнительными сценариями оплаты и привычная выгода по банковским программам лояльности.
Альфа-банк запустил звонки клиенту из мобильного приложения в случае подозрительной операции по его счету, чтобы защитить платежи от мошенников. Пресс-служба пояснила, что в случае подозрительной транзакции по счету сотрудники службы защиты платежей могут позвонить клиенту напрямую. У клиента есть выбор - принять звонок через приложение или позже - по телефону. Отмечается, что звонок безопасен для клиента и исключает действия мошенников, а функция доступна даже в роуминге за границей.
Также в сентябре стало известно о планах Альфа-Банка открыть представительство в Индии, об этом сообщил заместитель председателя правления кредитной организации Павел Высоцкий. "В первую очередь мы видим, что нужно открывать в Индии большую сеть российских банков и представительств. И расширять имеющееся там присутствие. Мы, Альфа-банк, в этом плане не исключение. И надеемся - такое у нас в плане есть - открыть представительство в Индии", - заявил Высоцкий.
Промсвязьбанк занял первое место в рейтинге лучших мобильных банков на операционной системе Android для бизнеса, опередив конкурентов в шести из десяти блоков. Рейтинг
Business Mobile Banking Rank 2024 составлен на базе исследования консалтингового агентства Markswebb. "ПСБ постоянно работает над совершенствованием сервисов для своих клиентов. Наш приоритет - развитие функциональности уже существующих и создание новых удобных цифровых решений", - прокомментировал Иван Паткин, вице-президент - директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ.
Промсвязьбанк улучшил условия по новым кредитным картам, увеличив льготный период до 180 дней. Клиенты смогут совершать покупки по карте "180 дней без %" и в течение полугода не оплачивать проценты за использование кредитного лимита. Льготный период доступен сразу после совершения первой покупки, достаточно вносить минимальный платеж - 3% от потраченной суммы.
Упоминания в СМИ
|N
|Наименование
|Упоминания в СМИ, сентябрь 2024
|Упоминания в СМИ, август 2024
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|53 548
|48 055
|11,4
|2
|ВТБ
|36 534
|32 359
|12,9
|3
|Альфа-Банк
|9 127
|8 000
|14,1
|4
|Россельхозбанк
|8 351
|7 297
|14,4
|5
|Промсвязьбанк
|7 755
|6 836
|13,4
|6
|Газпромбанк
|7 354
|6 129
|20,0
|7
|Т-Банк
|6 861
|7 058
|-2,8
|8
|Совкомбанк
|5 655
|4 881
|15,9
|9
|Банк УРАЛСИБ
|4 036
|2 929
|37,8
|10
|Почта банк
|3 348
|2 936
|14,0
|11
|ФК Открытие
|3 242
|3 152
|2,9
|12
|Московский Кредитный Банк
|3 053
|3 110
|-1,8
|13
|Банк ДОМ.РФ
|2 968
|3 076
|-3,5
|14
|МТС Банк
|2 596
|3 605
|-28,0
|15
|Примсоцбанк
|2 133
|1 087
|96,2
|16
|Росбанк
|1 975
|1 615
|22,3
|17
|Райффайзенбанк
|1 963
|1 752
|12,0
|18
|РНКБ Банк
|1 709
|1 254
|36,3
|19
|Банк Санкт-Петербург
|1 695
|1 321
|28,3
|20
|Дальневосточный банк
|1 614
|2 028
|-20,4
|21
|Ак Барс Банк
|1 291
|1 343
|-3,9
|22
|Транскапиталбанк
|833
|201
|314,4
|23
|Банк ЗЕНИТ
|828
|690
|20,0
|24
|Ренессанс Кредит
|818
|350
|133,7
|25
|Банк Синара
|803
|1 432
|-43,9
|26
|ХКФ Банк
|798
|997
|-20,0
|27
|Ингосстрах Банк
|786
|276
|184,8
|28
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|743
|654
|13,6
|29
|Новикомбанк
|735
|1 337
|-45,0
|30
|Банк Русский Стандарт
|727
|718
|1,3
|31
|Абсолют Банк
|688
|561
|22,6
|32
|ЮниКредит Банк
|684
|401
|70,6
|33
|МСП Банк
|681
|1 014
|-32,8
|34
|КБ "Центр-инвест"
|654
|303
|115,8
|35
|Банк Левобережный
|621
|423
|46,8
|36
|ОТП Банк
|572
|905
|-36,8
|37
|УБРиР
|519
|766
|-32,2
|38
|Росэксимбанк
|490
|352
|39,2
|39
|Экспобанк
|464
|271
|71,2
|40
|Алмазэргиэнбанк
|434
|437
|-0,7
|41
|Челиндбанк
|403
|80
|403,8
|42
|Банк "Приморье"
|380
|374
|1,6
|43
|Сетелем Банк
|374
|81
|361,7
|44
|Фора-Банк
|349
|145
|140,7
|45
|Энергобанк
|335
|46
|628,3
|46
|СДМ-Банк
|328
|122
|168,9
|47
|Татсоцбанк
|321
|8
|3912,5
|48
|Банк "Точка"
|278
|182
|52,7
|49
|Банк "Хлынов"
|276
|104
|165,4
|50
|Банк ТРАСТ
|274
|364
|-24,7
Индекс Заметности
|N
|Наименование
|Индекс заметности, сентябрь 2024
|Индекс заметности, август 2024
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|8 973 266
|7 068 940
|26,9
|2
|ВТБ
|4 962 409
|3 575 424
|38,8
|3
|Промсвязьбанк
|1 236 115
|1 148 565
|7,6
|4
|Альфа-Банк
|1 201 065
|903 668
|32,9
|5
|Россельхозбанк
|1 161 661
|999 704
|16,2
|6
|Т-Банк
|842 905
|870 421
|-3,2
|7
|Газпромбанк
|656 809
|613 721
|7,0
|8
|Банк ДОМ.РФ
|515 186
|385 597
|33,6
|9
|Совкомбанк
|505 023
|896 509
|-43,7
|10
|Банк УРАЛСИБ
|491 382
|615 795
|-20,2
|11
|ФК Открытие
|454 593
|381 688
|19,1
|12
|Росбанк
|371 973
|247 208
|50,5
|13
|Райффайзенбанк
|322 418
|239 882
|34,4
|14
|Почта банк
|275 148
|373 414
|-26,3
|15
|РНКБ Банк
|266 412
|161 384
|65,1
|16
|МТС Банк
|223 256
|389 886
|-42,7
|17
|Банк Санкт-Петербург
|200 954
|197 350
|1,8
|18
|Банк Синара
|189 072
|238 640
|-20,8
|19
|МСП Банк
|167 449
|151 003
|10,9
|20
|КБ "Центр-инвест"
|139 309
|59 882
|132,6
|21
|ХКФ Банк
|137 165
|170 702
|-19,6
|22
|ЮниКредит Банк
|134 551
|38 752
|247,2
|23
|Московский Кредитный Банк
|127 104
|94 763
|34,1
|24
|Банк Русский Стандарт
|105 037
|106 580
|-1,4
|25
|Ак Барс Банк
|103 743
|104 629
|-0,8
|26
|Экспобанк
|77 925
|21 711
|258,9
|27
|Свой Банк
|74 617
|59 372
|25,7
|28
|Росэксимбанк
|70 106
|40 251
|74,2
|29
|ОТП Банк
|66 509
|73 851
|-9,9
|30
|Ингосстрах Банк
|63 055
|57 340
|10,0
|31
|Абсолют Банк
|59 016
|54 726
|7,8
|32
|Ситибанк
|58 706
|21 823
|169,0
|33
|НБД-Банк
|57 473
|51 019
|12,7
|34
|Банк "Точка"
|55 075
|24 671
|123,2
|35
|Банк Левобережный
|52 551
|52 774
|-0,4
|36
|УБРиР
|50 800
|93 115
|-45,4
|37
|Ренессанс Кредит
|48 793
|29 160
|67,3
|38
|Новикомбанк
|44 308
|63 956
|-30,7
|39
|Банк ЗЕНИТ
|43 438
|34 863
|24,6
|40
|Банк ТРАСТ
|41 838
|72 694
|-42,4
|41
|Транскапиталбанк
|40 345
|24 629
|63,8
|42
|Банк "Кубань Кредит"
|39 956
|38 544
|3,7
|43
|КБ Восточный
|36 553
|579
|6213,1
|44
|Примсоцбанк
|35 145
|31 136
|12,9
|45
|Bank of China
|29 741
|21 995
|35,2
|46
|Челиндбанк
|28 610
|35 806
|-20,1
|47
|Банк БКФ
|27 670
|13 775
|100,9
|48
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|27 247
|33 016
|-17,5
|49
|СДМ-Банк
|25 876
|14 739
|75,6
|50
|Алмазэргиэнбанк
|25 044
|14 624
|71,3
Охват аудитории
|N
|Название
|Охват аудитории, сентябрь 2024
|Охват аудитории, август 2024
|Изменения, %
|1
|ВТБ
|300 554 250
|267 369 356
|12,4
|2
|Сбербанк
|267 193 969
|259 875 336
|2,8
|3
|Промсвязьбанк
|134 576 737
|203 055 904
|-33,7
|4
|Альфа-Банк
|126 141 661
|152 884 678
|-17,5
|5
|Газпромбанк
|113 589 772
|107 645 101
|5,5
|6
|Т-Банк
|107 347 962
|116 433 633
|-7,8
|7
|Росбанк
|90 630 406
|57 650 365
|57,2
|8
|ФК Открытие
|84 164 530
|56 265 338
|49,6
|9
|РНКБ Банк
|78 083 511
|31 564 100
|147,4
|10
|Россельхозбанк
|71 847 391
|63 181 041
|13,7
|11
|Совкомбанк
|67 248 778
|105 542 664
|-36,3
|12
|Банк УРАЛСИБ
|53 932 276
|47 721 659
|13,0
|13
|Почта банк
|50 960 690
|124 681 649
|-59,1
|14
|Райффайзенбанк
|48 118 243
|57 984 859
|-17,0
|15
|Банк ДОМ.РФ
|45 625 397
|33 019 237
|38,2
|16
|Московский Кредитный Банк
|45 272 448
|29 488 437
|53,5
|17
|Банк "Точка"
|42 328 044
|12 329 235
|243,3
|18
|МТС Банк
|37 105 747
|97 718 319
|-62,0
|19
|ЮниКредит Банк
|32 628 265
|18 668 030
|74,8
|20
|ХКФ Банк
|28 816 441
|24 016 875
|20,0
|21
|Банк Санкт-Петербург
|28 484 777
|21 101 887
|35,0
|22
|Банк Синара
|27 015 328
|25 368 664
|6,5
|23
|Банк ЗЕНИТ
|26 916 919
|20 135 873
|33,7
|24
|МСП Банк
|26 720 983
|26 507 094
|0,8
|25
|Абсолют Банк
|26 139 015
|20 848 690
|25,4
|26
|Сетелем Банк
|24 468 031
|4 011 860
|509,9
|27
|ОТП Банк
|23 627 601
|23 993 835
|-1,5
|28
|Банк Русский Стандарт
|23 121 197
|16 079 982
|43,8
|29
|Ак Барс Банк
|21 907 022
|24 127 613
|-9,2
|30
|Bank of China
|21 585 965
|13 171 369
|63,9
|31
|УБРиР
|21 056 942
|12 270 168
|71,6
|32
|КБ Восточный
|19 119 161
|97 932
|19422,9
|33
|Экспобанк
|17 959 740
|12 953 731
|38,6
|34
|Росэксимбанк
|17 544 160
|10 969 812
|59,9
|35
|Ситибанк
|16 249 556
|15 686 947
|3,6
|36
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|15 926 259
|13 637 374
|16,8
|37
|Транскапиталбанк
|15 741 397
|11 479 105
|37,1
|38
|РосДорБанк
|15 088 884
|17 032 499
|-11,4
|39
|Банк БКФ
|14 565 060
|20 342 699
|-28,4
|40
|Ренессанс Кредит
|13 521 038
|12 320 465
|9,7
|41
|Новикомбанк
|13 408 033
|4 969 313
|169,8
|42
|Банк "Приморье"
|12 811 519
|3 845 245
|233,2
|43
|Запсибкомбанк
|12 518 326
|3 035 570
|312,4
|44
|АБ "Россия"
|12 382 186
|19 552 590
|-36,7
|45
|"Локо-Банк"
|12 155 075
|8 048 263
|51,0
|46
|Саровбизнесбанк
|10 366 449
|1 219 499
|750,1
|47
|АКБ "Металлинвестбанк"
|9 673 238
|6 420 188
|50,7
|48
|Банк ТРАСТ
|9 539 876
|19 862 986
|-52,0
|49
|Свой Банк
|8 548 685
|5 891 301
|45,1
|50
|СДМ-Банк
|8 225 786
|4 593 708
|79,1
Главные темы публикаций
СКАН
- 1. Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 19% годовых
- 2. Президент Владимир Путин поручил сохранить ставку 2% по дальневосточной и арктической ипотеке
- 3. ФНС начала рассылку уведомлений об уплате налога на доход по вкладам
- 4. Банк России калибровал сентябрьский сигнал по ДКП исходя из высокой вероятности нового повышения ставки
- 5. Банк России выпустил памятные монеты по мультфильму "Ежик в тумане"
- 6. Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
- 7. Российские банки к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями
- 8. Банк России продлил ограничения для физлиц на перевод средств за рубеж до 31 марта 2025 года
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- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 75 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: Сентябрь 2024.
При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 18.10.2024.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru
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