Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за сентябрь 2024 года.

В сентябре 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний занял Альфа-Банк, по показателю Индекса заметности и охватам - Промсвязьбанк. В пятерку лидеров также вошли Россельхозбанк и Газпромбанк.

Сбербанк сохранил первое место c результатом 53 548 упоминаний (48 055 в августе). Вторую позицию занял ВТБ - 36 534 упоминания (32 359 в августе), за ним следует Альфа-Банк - 9 127 упоминаний (8 000 месяцем ранее).

Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 27% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 39%, уровень заметности Промсвязьбанка вырос на 8% по сравнению с августом.

В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял ВТБ с результатом 300,5 млн (+12%, 267,3 млн в августе). На втором месте - Сбербанк с результатом 267,1 млн, показатель вырос на 3% в сравнении с предыдущим месяцем (259,8 млн). Третью строчку занял Промсвязьбанк, его показатели снизились на 34% - до 134,5 млн (203 млн месяцем ранее).

В сентябре ключевые инфоповоды в медиаполе Сбербанка были связаны с раскрытием ряда мошеннических схем. В частности, банк сообщил, что наиболее актуальными схемами по-прежнему остаются звонки от имени сотрудников правоохранительных органов и ЦБ РФ с необходимостью перевода денег на якобы безопасный счет. В 80% случаев злоумышленники используют два механизма вывода похищенных средств: через мобильные платежные системы (pay-сервисы) для бесконтактной оплаты и переводы между счетами жертвы.

В честь дня рождения кредитной СебрКарты банк выпустил ее лимитированную версию со светодиодами. Во время прикладывания карты к платежному терминалу или банкомату логотип банка будет подсвечиваться. Как отметил директор дивизиона "Кошелек клиента" Сбербанка Игорь Ковалев, всего картой пользуются 17 млн россиян. "Кредитная СберКарта не просто стала самой популярной в стране - она изменила отношение людей к кредиткам, которые сегодня воспринимаются как универсальное средство для ежедневных покупок", - сообщил он.

Глава Сбербанка Герман Греф на полях Восточного экономического форума прокомментировал ситуацию в российской экономике. По его словам, пик перегрева пройден, но говорить о завершении этого процесса пока рано. "Наверное, пока говорить рано о том, что экономика выходит из состояния перегрева. То, что сейчас мы видим уже стабилизацию и отсутствие дальнейшего роста ключевых показателей роста экономики, это говорит о том, что все-таки, наверное, мы пик прошли. Но пока еще есть влияние на цены, в части спроса на рабочую силу", - сказал он.

ВТБ в сентябре ввел новые условия по программе "Семейная ипотека", увеличив минимальный первоначальный взнос с 30,1% до 50,1% для всех заемщиков, которые подтверждают свой доход. "На фоне стремления государства сократить долю высокозакредитованных заемщиков это позволит нам продолжать выдавать "семейную" ипотеку заемщикам с низкой долговой нагрузкой", - рассказали в пресс-службе банка.

Также ВТБ назвал три схемы с удаленным доступом, с помощью которых мошенники похищают деньги и личные данные россиян. В основе всех трех лежат программы, замаскированные под официальные приложения компаний и госпорталов, а также поддельные ссылки. Принцип схем прост: пользователей просят установить фейковое приложение или перейти по фальшивой ссылке, после чего мошенникам открывается доступ к смартфону жертвы, в том числе к банковским приложениям.

ВТБ начнет ограничивать работу с онлайн-банком в случае подозрения на то, что доступ к аккаунту клиента получили мошенники. Приложение продолжит функционировать в режиме чтения, но финансовые операции будут заблокированы. "В этом году увеличилось количество атак на инфраструктуру нефинансовых организаций - маркетплейсы, операторы связи. Там мошенники хотят получить персональные данные россиян, их платежные инструменты, чтобы использовать их для доступа в банковские онлайн-сервисы", - цитирует пресс-служба старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиту Чугунова.

Альфа-Банк, Сбербанк и Т-Банк в сентябре подписали меморандум о создании консорциума для развития новых платежных решений, первым из них стал единый QR-код, говорится в совместном заявлении трех финансовых организаций. Согласно заявлению, единый QR-код дает клиентам унифицированное решение для оплаты по QR-коду. У потребителей остается право выбора между различными дополнительными сценариями оплаты и привычная выгода по банковским программам лояльности.

Альфа-банк запустил звонки клиенту из мобильного приложения в случае подозрительной операции по его счету, чтобы защитить платежи от мошенников. Пресс-служба пояснила, что в случае подозрительной транзакции по счету сотрудники службы защиты платежей могут позвонить клиенту напрямую. У клиента есть выбор - принять звонок через приложение или позже - по телефону. Отмечается, что звонок безопасен для клиента и исключает действия мошенников, а функция доступна даже в роуминге за границей.

Также в сентябре стало известно о планах Альфа-Банка открыть представительство в Индии, об этом сообщил заместитель председателя правления кредитной организации Павел Высоцкий. "В первую очередь мы видим, что нужно открывать в Индии большую сеть российских банков и представительств. И расширять имеющееся там присутствие. Мы, Альфа-банк, в этом плане не исключение. И надеемся - такое у нас в плане есть - открыть представительство в Индии", - заявил Высоцкий.

Промсвязьбанк занял первое место в рейтинге лучших мобильных банков на операционной системе Android для бизнеса, опередив конкурентов в шести из десяти блоков.Business Mobile Banking Rank 2024 составлен на базе исследования консалтингового агентства Markswebb. "ПСБ постоянно работает над совершенствованием сервисов для своих клиентов. Наш приоритет - развитие функциональности уже существующих и создание новых удобных цифровых решений", - прокомментировал Иван Паткин, вице-президент - директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ.

Промсвязьбанк улучшил условия по новым кредитным картам, увеличив льготный период до 180 дней. Клиенты смогут совершать покупки по карте "180 дней без %" и в течение полугода не оплачивать проценты за использование кредитного лимита. Льготный период доступен сразу после совершения первой покупки, достаточно вносить минимальный платеж - 3% от потраченной суммы.

Упоминания в СМИ

N Наименование Упоминания в СМИ, сентябрь 2024 Упоминания в СМИ, август 2024 Изменения, % 1 Сбербанк 53 548 48 055 11,4 2 ВТБ 36 534 32 359 12,9 3 Альфа-Банк 9 127 8 000 14,1 4 Россельхозбанк 8 351 7 297 14,4 5 Промсвязьбанк 7 755 6 836 13,4 6 Газпромбанк 7 354 6 129 20,0 7 Т-Банк 6 861 7 058 -2,8 8 Совкомбанк 5 655 4 881 15,9 9 Банк УРАЛСИБ 4 036 2 929 37,8 10 Почта банк 3 348 2 936 14,0 11 ФК Открытие 3 242 3 152 2,9 12 Московский Кредитный Банк 3 053 3 110 -1,8 13 Банк ДОМ.РФ 2 968 3 076 -3,5 14 МТС Банк 2 596 3 605 -28,0 15 Примсоцбанк 2 133 1 087 96,2 16 Росбанк 1 975 1 615 22,3 17 Райффайзенбанк 1 963 1 752 12,0 18 РНКБ Банк 1 709 1 254 36,3 19 Банк Санкт-Петербург 1 695 1 321 28,3 20 Дальневосточный банк 1 614 2 028 -20,4 21 Ак Барс Банк 1 291 1 343 -3,9 22 Транскапиталбанк 833 201 314,4 23 Банк ЗЕНИТ 828 690 20,0 24 Ренессанс Кредит 818 350 133,7 25 Банк Синара 803 1 432 -43,9 26 ХКФ Банк 798 997 -20,0 27 Ингосстрах Банк 786 276 184,8 28 Азиатско-Тихоокеанский Банк 743 654 13,6 29 Новикомбанк 735 1 337 -45,0 30 Банк Русский Стандарт 727 718 1,3 31 Абсолют Банк 688 561 22,6 32 ЮниКредит Банк 684 401 70,6 33 МСП Банк 681 1 014 -32,8 34 КБ "Центр-инвест" 654 303 115,8 35 Банк Левобережный 621 423 46,8 36 ОТП Банк 572 905 -36,8 37 УБРиР 519 766 -32,2 38 Росэксимбанк 490 352 39,2 39 Экспобанк 464 271 71,2 40 Алмазэргиэнбанк 434 437 -0,7 41 Челиндбанк 403 80 403,8 42 Банк "Приморье" 380 374 1,6 43 Сетелем Банк 374 81 361,7 44 Фора-Банк 349 145 140,7 45 Энергобанк 335 46 628,3 46 СДМ-Банк 328 122 168,9 47 Татсоцбанк 321 8 3912,5 48 Банк "Точка" 278 182 52,7 49 Банк "Хлынов" 276 104 165,4 50 Банк ТРАСТ 274 364 -24,7

Индекс Заметности

N Наименование Индекс заметности, сентябрь 2024 Индекс заметности, август 2024 Изменения, % 1 Сбербанк 8 973 266 7 068 940 26,9 2 ВТБ 4 962 409 3 575 424 38,8 3 Промсвязьбанк 1 236 115 1 148 565 7,6 4 Альфа-Банк 1 201 065 903 668 32,9 5 Россельхозбанк 1 161 661 999 704 16,2 6 Т-Банк 842 905 870 421 -3,2 7 Газпромбанк 656 809 613 721 7,0 8 Банк ДОМ.РФ 515 186 385 597 33,6 9 Совкомбанк 505 023 896 509 -43,7 10 Банк УРАЛСИБ 491 382 615 795 -20,2 11 ФК Открытие 454 593 381 688 19,1 12 Росбанк 371 973 247 208 50,5 13 Райффайзенбанк 322 418 239 882 34,4 14 Почта банк 275 148 373 414 -26,3 15 РНКБ Банк 266 412 161 384 65,1 16 МТС Банк 223 256 389 886 -42,7 17 Банк Санкт-Петербург 200 954 197 350 1,8 18 Банк Синара 189 072 238 640 -20,8 19 МСП Банк 167 449 151 003 10,9 20 КБ "Центр-инвест" 139 309 59 882 132,6 21 ХКФ Банк 137 165 170 702 -19,6 22 ЮниКредит Банк 134 551 38 752 247,2 23 Московский Кредитный Банк 127 104 94 763 34,1 24 Банк Русский Стандарт 105 037 106 580 -1,4 25 Ак Барс Банк 103 743 104 629 -0,8 26 Экспобанк 77 925 21 711 258,9 27 Свой Банк 74 617 59 372 25,7 28 Росэксимбанк 70 106 40 251 74,2 29 ОТП Банк 66 509 73 851 -9,9 30 Ингосстрах Банк 63 055 57 340 10,0 31 Абсолют Банк 59 016 54 726 7,8 32 Ситибанк 58 706 21 823 169,0 33 НБД-Банк 57 473 51 019 12,7 34 Банк "Точка" 55 075 24 671 123,2 35 Банк Левобережный 52 551 52 774 -0,4 36 УБРиР 50 800 93 115 -45,4 37 Ренессанс Кредит 48 793 29 160 67,3 38 Новикомбанк 44 308 63 956 -30,7 39 Банк ЗЕНИТ 43 438 34 863 24,6 40 Банк ТРАСТ 41 838 72 694 -42,4 41 Транскапиталбанк 40 345 24 629 63,8 42 Банк "Кубань Кредит" 39 956 38 544 3,7 43 КБ Восточный 36 553 579 6213,1 44 Примсоцбанк 35 145 31 136 12,9 45 Bank of China 29 741 21 995 35,2 46 Челиндбанк 28 610 35 806 -20,1 47 Банк БКФ 27 670 13 775 100,9 48 Азиатско-Тихоокеанский Банк 27 247 33 016 -17,5 49 СДМ-Банк 25 876 14 739 75,6 50 Алмазэргиэнбанк 25 044 14 624 71,3

Охват аудитории

N Название Охват аудитории, сентябрь 2024 Охват аудитории, август 2024 Изменения, % 1 ВТБ 300 554 250 267 369 356 12,4 2 Сбербанк 267 193 969 259 875 336 2,8 3 Промсвязьбанк 134 576 737 203 055 904 -33,7 4 Альфа-Банк 126 141 661 152 884 678 -17,5 5 Газпромбанк 113 589 772 107 645 101 5,5 6 Т-Банк 107 347 962 116 433 633 -7,8 7 Росбанк 90 630 406 57 650 365 57,2 8 ФК Открытие 84 164 530 56 265 338 49,6 9 РНКБ Банк 78 083 511 31 564 100 147,4 10 Россельхозбанк 71 847 391 63 181 041 13,7 11 Совкомбанк 67 248 778 105 542 664 -36,3 12 Банк УРАЛСИБ 53 932 276 47 721 659 13,0 13 Почта банк 50 960 690 124 681 649 -59,1 14 Райффайзенбанк 48 118 243 57 984 859 -17,0 15 Банк ДОМ.РФ 45 625 397 33 019 237 38,2 16 Московский Кредитный Банк 45 272 448 29 488 437 53,5 17 Банк "Точка" 42 328 044 12 329 235 243,3 18 МТС Банк 37 105 747 97 718 319 -62,0 19 ЮниКредит Банк 32 628 265 18 668 030 74,8 20 ХКФ Банк 28 816 441 24 016 875 20,0 21 Банк Санкт-Петербург 28 484 777 21 101 887 35,0 22 Банк Синара 27 015 328 25 368 664 6,5 23 Банк ЗЕНИТ 26 916 919 20 135 873 33,7 24 МСП Банк 26 720 983 26 507 094 0,8 25 Абсолют Банк 26 139 015 20 848 690 25,4 26 Сетелем Банк 24 468 031 4 011 860 509,9 27 ОТП Банк 23 627 601 23 993 835 -1,5 28 Банк Русский Стандарт 23 121 197 16 079 982 43,8 29 Ак Барс Банк 21 907 022 24 127 613 -9,2 30 Bank of China 21 585 965 13 171 369 63,9 31 УБРиР 21 056 942 12 270 168 71,6 32 КБ Восточный 19 119 161 97 932 19422,9 33 Экспобанк 17 959 740 12 953 731 38,6 34 Росэксимбанк 17 544 160 10 969 812 59,9 35 Ситибанк 16 249 556 15 686 947 3,6 36 Азиатско-Тихоокеанский Банк 15 926 259 13 637 374 16,8 37 Транскапиталбанк 15 741 397 11 479 105 37,1 38 РосДорБанк 15 088 884 17 032 499 -11,4 39 Банк БКФ 14 565 060 20 342 699 -28,4 40 Ренессанс Кредит 13 521 038 12 320 465 9,7 41 Новикомбанк 13 408 033 4 969 313 169,8 42 Банк "Приморье" 12 811 519 3 845 245 233,2 43 Запсибкомбанк 12 518 326 3 035 570 312,4 44 АБ "Россия" 12 382 186 19 552 590 -36,7 45 "Локо-Банк" 12 155 075 8 048 263 51,0 46 Саровбизнесбанк 10 366 449 1 219 499 750,1 47 АКБ "Металлинвестбанк" 9 673 238 6 420 188 50,7 48 Банк ТРАСТ 9 539 876 19 862 986 -52,0 49 Свой Банк 8 548 685 5 891 301 45,1 50 СДМ-Банк 8 225 786 4 593 708 79,1

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Главные темы публикаций

- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 75 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: Сентябрь 2024.

При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 18.10.2024.

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