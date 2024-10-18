Минфин не формирует каких-либо планов по деприватизации

18 октября. FINMARKET.RU -не формирует каких-либо планов по деприватизации, заявил в интервью "Коммерсанту" замглавы Минфина Алексей Моисеев. "Неэффективный частный собственник рано или поздно потеряет эту собственность, и она перейдет к более эффективному. Что касается возвращенных по судебным решениям активов в казну, прокуратура обращает взыскание на имущество, которое было неправильно приватизировано", - сообщил он. Моисеев напомнил, что п прошлом году у РСПП возник вопрос, как урегулирован вопрос с ответственностью собственников за ошибки прежних владельцев. "Президент поручил изучить вопрос, и сейчас идет работа над этим", - сказал он.. В остальном у собственников есть правовые механизмы для отстаивания своих прав, добавил замминистра.

Моисеев сообщил, что все активы, которые были изъяты в казну, возвращаются в оборот. Исключение составляют только стратегические активы, что объясняется условиями военной операции. "Недавно по отдельному решению правительства совершена сделка по приватизации крупного актива и в федеральный бюджет дополнительно поступило 34,79 млрд рублей", - отметил он.

Замглавы Минфина рассказал, что в завершающей стадии находится сделка по продаже шести компаний химической отрасли в рамках отдельного распоряжения правительства РФ по начальной цене 37,9 млрд рублей. АО "Волжский Оргсинтез", АО "Метафракс Кемикалс", ООО "ГБХ Бор", ООО "НПП Силика", ООО "Фининвест", ООО "Радамант" будут проданы на закрытом аукционе - при этом предъявлены инвестиционные условия по развитию бизнеса компаний с учетом текущих потребностей отрасли по импортозамещению отдельных видов продукции.