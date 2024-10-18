Доля удаленки в РФ приблизилась к допандемийному уровню

В России работодатели все реже предлагают сотрудникам удаленные вакансии. На работу вернулись сегодня все сотрудники, личное присутствие которых необходимо для выполнения их обязанностей. Доля удаленной занятости практически приблизилась к допандемийному уровню, пишет "Российская газета" . "Основная часть прироста удаленной работы, спровоцированного пандемией, отыграна назад", - сообщили в Центре трудовых исследований НИУ ВШЭ.

На дистанте трудится сейчас примерно 1 млн человек, что составляет чуть более 1% от общей численности занятых, свидетельствуют данные НИУ ВШЭ. Из них 35-45% работают полностью удаленно, а 55-65% в смешанном режиме. ВШЭ дает довольно скромную оценку удаленной занятости, в SuperJob посчитали, что доля компаний, в которых треть и более сотрудников работает из дома, составляет 4%, а летом их количество увеличивается до 11%.

К удаленке много претензий как со стороны руководителей, так и со стороны сотрудников.

Руководители уверены, что подчиненные, которые находятся дома, недорабатывают: занимаются личными делами вместо того, чтобы выполнять свои обязанности.

Сотрудники, со своей стороны, отмечают, что работодатели давят и требуют выполнения работы как в рабочее, так и в нерабочее время. А также признаются, что объемы работы на удаленке выросли, ведь руководители считают, что у сотрудников появилось слишком много свободного времени.

Работают на удаленке по-прежнему чаще всего IT-специалисты. На втором месте - сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, на третьем - бухгалтерия. Также высокий уровень удаленной занятости у ИТР: конструкторов, проектировщиков, архитекторов. И у эйчаров, сотрудников кол-центров и юристов.

Очень низкая доля удаленной занятости в стране объясняется высоким уровнем развития секторов, где дистанционная занятость невозможна. Это промышленность, транспорт, торговля, строительство, ЖКХ, медицина и образование.