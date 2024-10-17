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17 октября 2024 года 09:35
Минэкономразвития займется регулированием творческого бизнеса
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Артем Геодакян/ТАСС
17 октября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития займется госрегулированием креативной экономики. Подготовленный ведомством проект постановления правительства предполагает передачу ему полномочий как по ведению реестра креативных компаний, так и по разработке самого перечня кодов ОКВЭД, определяющих творческий бизнес, пишет "Коммерсант". В него, по планам ведомства, могут войти и смежные "креативу" виды работ. Действующий закон о креативных индустриях предполагает лишь региональную их господдержку. Однако при снижении доступности западного контента, желании правительства развивать "креативный экспорт" и возможности отраслевых льгот для творческого бизнеса кураторство Минэкономики - попытка обеспечить единые и прозрачные правила игры на этом рынке. По словам директора центра "Российская кластерная обсерватория" ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгения Куценко, преимущества Минэкономразвития как креативного регулятора - в свободе от отраслевых интересов, в фокусе на главных общих целях, интегральных решениях, синхронизации взаимодействия как между разными ведомствами, так и уровнями власти. Первоочередные вопросы, по его мнению, можно разделить на два больших трека: формирование контура управления (целевые показатели, ответственные, мониторинг) и "пересборка" стимулов для опережающего развития субъектов креативных индустрий, отметил он. "Одна из развилок здесь - определить, достаточно ли отраслевых мер поддержки или нужно вводить новые", - отметил эксперт.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, Минэкономразвития, бизнес
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