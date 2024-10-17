Для самозанятых предлагают ввести добровольные соцвзносы

17 октября. FINMARKET.RU -подготовил новую версию законопроекта о проведении эксперимента по добровольному социальному страхованию для самозанятых на случай временной нетрудоспособности. Документ был представлен на общественном совете при Минтруде в сентябре, сообщил "Ведомостям" . источник, знакомый с обсуждением. Внесение законопроекта в правительство запланировано на октябрь 2024 г., следует из материалов к нему. Начать эксперимент хотят с 1 января 2026 г., а его окончание совпадает с завершением режима «налог на профессиональный доход», запланированным на 31 декабря 2028 г. Тариф страховых взносов предлагается установить на уровне 3,84% от страховой суммы, которая составит 35 000 или 50 000 руб. по выбору, следует из документа. Таким образом, ежемесячный платеж составит 1344 или 1920 руб. При этом предлагается применять понижающие и повышающие коэффициенты (так называемый бонус-малус).

Чтобы вступить в добровольное страхование, самозанятый должен будет подать заявление в территориальные органы страховщика по месту жительства. Со следующего месяца физлицо берет на себя обязательство уплачивать взносы в соответствии с выбранной страховой суммой. Если застрахованное лицо пропускает взнос за один месяц или уплачивает его неполностью, действие договора со следующего месяца прекращается.

Страховым случаем предлагается считать временную нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, а также другие события, описанные в ч. 1 ст. 5 закона об обязательном социальном страховании (уход за больным членом семьи, карантин, лечение в стационаре и санаториях после оказания медпомощи).

Предложения Минтруда актуальны - это обеспечит доступ к системе социального страхования всем работающим вне зависимости от статуса занятости, отметила директор управления рынка труда и социального партнерства РСПП Марина Москвина. Эти предложения рассматриваются и в экспертном сообществе, чтобы оценить востребованность такого механизма для определения оптимального тарифа страховых взносов, добавила она. Было бы правильно переложить бремя по уплате соцвзносов на компании, которые работают с самозанятыми, спорит доцент Финансового университета Александр Сафонов. Это бы уравняло в правах самозанятых с сотрудниками, которые работают по трудовому договору. Кроме того, такая мера сократила бы использование этого института недобросовестными работодателями, считает он.