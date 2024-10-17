Издержки бизнеса от проверок достигли 44 млрд рублей

17 октября. FINMARKET.RU - Российские компании в прошлом году понеслиот проверок на сумму 43,9 млрд рублей, подсчитали в Центре стратегических разработок (ЦСР), пишут "Известия" . В 2022 году сумма была меньше - 35,7 млрд. Под издержками ЦСР понимает взаимодействие сотрудников с представителями органов контроля (те отвлекаются от выполнения своих трудовых обязанностей), а также другие затраты. "Следовательно, в период взаимодействия с органом контроля работник получает ту же стоимость оплаты труда, но тратит время не на выполнение своих прямых обязанностей, а на сопровождение инспектора. Как следствие, рост трудозатрат приводит к увеличению издержек предприятий", - поясняется в исследовании.

На одну проверку предприятие в среднем тратило 175 тыс. рублей, говорится в исследовании. В 2022 году показатель был равен 150 тыс.

Издержки бизнеса от проверок растут, несмотря на то что с марта 2022-го в России введен мораторий на плановые проверки бизнеса для снижения административной нагрузки - он действует до конца 2024 года.

Рост издержек может объясняться увеличением зарплат, считает руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперт московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин. "В среднем до трех человек отвлекается от рабочего процесса для организации или участия в контрольных мероприятиях. При этом номинальная зарплата за 2023 год выросла на 14%. Также нужно учесть, что увеличилось количество проверок", - отметил он.

Как сказано в исследовании ЦСР, в 2023 году провели 156 тыс. выездных проверок, что незначительно (+4,4%) превышает показатель 2022 года. При этом количество профилактических визитов (они не предусматривают штрафов) выросло в два раза и составило 1,1 млн.