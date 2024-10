Ставки при покупке товаров в рассрочку могут достигать 60%

17 октября. FINMARKET.RU - Реальныедля потребителей, купивших товары через сервисы рассрочки, могут достигать 60% годовых, сегмент необходимо регулировать, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов на одной из сессий форума Finopolis 2024.

C помощью сервисов BNPL (buy now, pay later) покупатели могут оплачивать товар по частям, без переплат, а продавцы сразу получают полную стоимость покупки на счёт, без комиссий и длительных ожиданий. Однако такие посредники не заключают с клиентом договор потребительского кредита и их услуги не подпадают под регулирование прав потребителей.

"Зачастую мы не понимаем, сколько мы платим. Мы как-то проводили анализ популярных сервисов рассрочки, просто смотрели, сколько реально людям это обходится. Цена вопроса для человека при самых популярных продуктах доходит до 60% годовых. Вдумайтесь - 60% годовых. Это на уровне достаточно высоких ставок по необеспеченным кредитам. Даже гдебесплатная, как проверить, что она бесплатная? Вы условно покупаете какой-нибудь чайник, как убедиться, если вы покупаете в рассрочку, что вы не могли купить бы его за 10 тысяч за свои деньги, а так вам предлагается за 12 тысяч рублей. Как не попасться на то, что вам эти 2 тысячи вкручены? Вам кажется, что вы бесплатно купили, а на самом деле есть риск того, что стоимость будет заложена в цену продукта", - пояснил Данилов.

В беседе с журналистами он уточнил, чтоделал расчет доходности продуктов BNPL на основе предложений отдельных маркетплейсов. В частности, регулятор смотрел, сколько должен заплатить клиент, если выйдет за границу бесплатного периода.

"Что касается объемов (рынка операторов рассрочки), то очень сложно (оценить), и это собственно одна из причин, почему мы поддерживаем тот законопроект, который есть, для того, чтобы данные репортили в БКИ и была статистика нормальная. Сейчас даже статистики такой нет, ее приходится собирать на уровне запросов или просьб каких-то, потому что мы же даже не регулируем этот сегмент. Просто обращаемся, какой у вас объем. Проверить это никак невозможно. Диапазон разный, видите, сегодня там назывались цифры десятки миллиардов рублей, есть оценки отдельных участников - там сотни миллиардов фигурируют, диапазон какой-то такой. Это объем портфеля. Но понятно, что оборот там гораздо больше", - отметил Данилов.

"Мой посыл очень простой: если что-то выглядит как утка, крякает как утка, ходит как утка, то это утка. Вот и здесь то же самое: если вы видите, что вам дают деньги, но за это с вас просят комиссии, штрафы (...) и реальная цена вопроса измеряется десятками годовых, чем это отличается от простого потребительского кредита? Там все понятнее, мы заставляем банки показывать диапазоны полной стоимости кредита (ПСК). Хотя бы людям есть на что ориентироваться, а здесь человек даже не знает", - отметил Данилов.

В августе группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о регулировании сервисов беспроцентной рассрочки. Максимальный лимит на сумму покупок в сервисах рассрочки без передачи данных в бюро кредитных историй (БКИ) установлен в 15 тыс. рублей. Если сумма превысит этот порог, оператор будет обязан направить информацию в БКИ. Законопроект наделяет ЦБ полномочиями регулировать деятельность BNPL-сервисов, осуществлять контроль и надзор за соблюдением ими законодательства, собирать их отчетность, а также вести реестр операторов сервиса рассрочки. Согласно документу, максимальный срок рассрочки с 1 декабря 2025 года (дата вступления в силу закона) составит 6 месяцев, а с 1 декабря 2027 года не сможет превышать 4 месяца.