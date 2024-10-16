Ставки по вкладам бизнеса выросли до рекордного за 10 лет уровня

16 октября. FINMARKET.RU - Ставки по корпоративным вкладам впервые за десять лет превысили 20%, пишет "Российская газета". Такие цифры касаются среднесрочных депозитов от полугода до года. На сроки выше доходность тоже обновила свой максимум, следует из статистики Банка России. При этомвозможностью пользуется, привлекая больше средств на депозиты. Есть ли в этом угроза, рассказали опрошенные газетой эксперты.

В августе ставки по долгосрочным корпоративным депозитам выросли значительнее ставок по розничным, говорят в Банке России. В среднем банки предлагали бизнесу 19,8% на сроки свыше одного года, физлицам - 16,9%. По депозитам до года средние ставки сравнялись, составив 16,6%. Причем при размещении средств бизнеса от полугода до года ставка достигла 20,6%.

Депозитные ставки для юрлиц сейчас "разогнались" даже сильнее, чем для розничных клиентов, отмечает управляющий директор агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. "В розничном сегменте ставки по вкладам в среднем пониже, если оценивать фактическую стоимость привлечения средств, очищенную от различных акционных, приветственных и прочих бонусов и надбавок, которые, как правило, действуют на протяжении ограниченного времени", - рассказал он.

Базовая средняя ставка по депозитам для бизнеса на текущий момент составляет 19,5%, при этом есть возможность размещения средств на индивидуальных условиях, рассказала "РГ" директор подразделения "Малый и средний бизнес" банка "ДОМ.РФ" Анна Корнелюк. Депозиты для бизнеса, по ее словам, пользуются высоким спросом. Количество клиентов малого и среднего бизнеса, размещающих депозиты, за 2024 год увеличилось на 40% - рост в среднем на тысячу клиентов в месяц, говорит эксперт. Объем размещения, в свою очередь, вырос в среднем на 54%.

В Альфа-Банке доходность превышает 20%, в том числе при размещении средств на год и выше. В ВТБ ставка по краткосрочным и среднесрочным вкладам составляет 18-19,5%, следует из расчетов на сайте. "Рынок привлечения в 2024 году демонстрирует максимальную доходность, чем активно пользуются клиенты среднего и малого бизнеса", - говорит член правления ВТБ Руслан Еременко.

Может показаться, что у бизнеса много денег и коммерческие предприятия накапливают деньги на депозитах, пользуясь текущими высокими банковскими ставками, говорит эксперт по финансам МГО "Опора России", гендиректор FinHelp Павел Вешаев. Однако это впечатление обманчивое, добавил он.

"На самом деле статистика, которая показывает заметное накопление средств на счетах предприятий, показывает не концентрацию прибыли, а ситуационный финансовый "тромб". Бизнесмены держат много денег на счетах своих юрлиц, потому что не могут отправить эти деньги в оборот", - пояснил эксперт.

Главная причина такой остановки оборачиваемости бизнес-финансов - санкционное давление. Российские банки далеко не всегда могут отправить платежи для зарубежных контрагентов, зарубежные поставщики не могут принять эти деньги. Обходные варианты через нейтральные и дружественные страны постоянно блокируются и видоизменяются.

"Сегодня получилось отправить деньги через одну страну, завтра уже не получается. Поэтому все отправляют трансграничные платежи малыми порциями", - отметил эксперт.