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16 октября 2024 года 09:36
Российские производители печатных плат получат налоговые льготы
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Антон Новодережкин/ТАСС
16 октября. FINMARKET.RU - Российские производители печатных плат получат налоговые льготы, пишут "Ведомости". Ранее они были лишены этой возможности, из-за того что их продукция не была внесена в Общероссийской классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2). Но в конце сентября "печатные платы" были добавлены в этот список, следует из приказа Росстандарта от 26 сентября , на который ссылается газета. Дата введения в действие изменения - 1 ноября 2024 года, уточнил представитель Росстандарта. В ОКПД2 добавлены печатные платы, которые включают печатные смонтированные платы, а также звуковые, видеоплаты и аналогичные платы для машин. "Налоговый кодекс (НК) предполагает, что для получения льгот необходимо, чтобы продукция соответствовала перечню льготируемых отраслей", – пояснил "Ведомостям" заместитель генерального директора по операционной деятельности "Технотеха" Илья Артемьев. Как отмечает глава Консорциума печатных плат Владимир Семенов, введение отдельного кода также упрощает производителям плат доступ к мерам государственной поддержки и закупочным процедурам.
Опубликовано Финмаркет
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