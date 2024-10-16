Почему растут доходы внештатных аналитиков

16 октября. FINMARKET.RU -данных и бизнес-аналитики, работающие вне штата компаний, стали зарабатывать в среднем на четверть больше, чем годом ранее. В январе-сентябре 2024 года среднемесячный доход аналитиков, работающих в качестве проектных исполнителей, в вырос на 26% год к году и составил 102,6 тыс. руб., сообщили "Коммерсанту" в сервисе Solar Staff. В среде digital-специалистов более высокими темпами, по данным компании, доходы росли только у программистов - на 30% год к году, до 149 тыс. руб. Меньшийзарплат аналитиков отметили в сервисе объявлений о работе hh.ru. По данным за 9 месяцев т.г., соискателям на должность бизнес-аналитиков в среднем предлагают зарплату на 13% выше, чем в прошлом году (117,8 тыс. руб.), аналитикам данных - на 7% (113,7 тыс. руб.).

Данные о росте доходов внештатных аналитиков "говорят о нехватке специалистов этого направления на рынке", считает директор департамента разработки группы "Рексофт" Николай Сокорнов. По его словам, за последние 2 года спрос на аналитиков вырос в 3-4 раза.