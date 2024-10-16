Подорожают ли запчасти из-за проблем с поставками

16 октября. FINMARKET.RU - Поставщики автозапчастей начали сталкиваться с новыми сложностями при доставке, сообщил "Известиям" глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. По его словам, раньше детали в основном получалось привозить за 15-30 дней в зависимости от региона. Однако с лета ситуация изменилась - успешно доходят за те же сроки только 60-70% контейнеров. Оставшиеся 30-40% стали зависать перед отправкой из-за проблем с платежами.

По словам Уфимцева, если транзакция не проходит, то груз останавливается, и полностью сформированный контейнер возвращается обратно. При этом деньги технически иногда не получается перевести отправителю, и неизвестно, дойдет ли следующий платеж, уточнил он. По его словам, из-за этого увеличиваются средняя стоимость и время доставки. Приходится обращаться к новым посредникам, чтобы перечислить средства и чтобы товар гарантированно отправили. А это в свою очередь влияет на цену запчастей.

Ситуация пока не отразилась на стоимости деталей в последнем справочнике от 19 сентября. Главным показателем будут новые данные, которые опубликуют 19 декабря, сообщил Уфимцев. Он добавил: если задержки в поставках запчастей все-таки отразятся на цене в новых справочниках, то страховщики могут скорректировать и тарифы по ОСАГО. Однако сейчас средняя стоимость полиса стабильна.

ЦБ и Минфин активно работают над запуском новых инструментов для проведения платежей, в том числе с помощью цифровых валют. Поэтому, возможно, сложности окажутся временными, и поставщики смогут адаптироваться к новой ситуации, отметил глава РСА.

Участники рынка подтвердили сложности с доставкой запчастей из-за проблем с оплатой.