Определена ответственность маркетплейсов за нарушение интеллектуальных прав

16 октября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предлагает определить условия, когда операторы цифровых платформ (например, маркетплейсов) не будут нестиза то, что продавцы нарушают права на интеллектуальную собственность и товарные знаки при размещении товаров на этих площадках. Такой пункт включен в одну из последних версий законопроекта "О платформенной экономике", который разрабатывает министерство, пишут "Ведомости"

Оператор не будет нести ответственность за нарушение интеллектуальных прав в том случае, если выполнено хотя бы одно из условий ч. 3 ст. 1253.1 Гражданского кодекса (ГК) об особенностях ответственности информационного посредника (в данном случае маркетплейса). Первое - оператор не знал и не должен был знать о неправомерном использовании интеллектуальной собственности. Второе - он все же узнал, но в таком случае принял "необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав". В статье ГК также уточняется, что перечень таких мер и порядок их осуществления могут быть установлены отдельным законом.

Вопрос урегулирования отношений по использованию интеллектуальной собственности и товарных знаков важен и неправильно возлагать ответственность за соблюдение соответствующих прав только на платформы-посредники, уверен представитель Ассоциации цифровых платформ. В то же время предложенное Минэком регулирование он назвал избыточным, сославшись на содержание ГК, который "в данном вопросе имеет приоритет".