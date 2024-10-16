Рост экономики РФ в 3-м квартале продолжился более умеренными темпами, чем за полугодие

16 октября. FINMARKET.RU - Темпы роста экономической активности в России в 3-м квартале замедлились по сравнению с 1-м полугодием, охлаждается спрос на розничные кредиты, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования

"Рост экономики в 3-м квартале продолжается более умеренными темпами, чем в 1-м полугодии, судя по оперативным индикаторам и опросам. Важно отметить, что динамика внутреннего спроса замедляется. Так, постепенно охлаждается спрос на кредиты (число заявок) в сегментах розничного кредитования и кредитования МСП", - отмечается в обзоре.

"Данные и опросные показатели за август и сентябрь в большинстве своем свидетельствуют о замедлении общего роста экономической активности при сохранении высокого уровня потребления домохозяйств. Спад в растениеводстве в этом году из-за погодных условий, вероятно, неблагоприятно скажется на ВВП в 3-м и 4-м кварталах. При этом больший, чем ожидалось ранее, бюджетный импульс этого года даст дополнительный вклад во внутренний спрос. Для сохранения ценовой стабильности в предстоящие кварталы требуется более сдержанная динамика частного спроса. Жесткость денежно-кредитной политики должна соответствовать данным обстоятельствам", - говорится в докладе.

При этом аналитики ЦБ отмечают, что рост потребительского спроса в сентябре "получил дополнительный импульс после просадки в августе".

"Несмотря на сохраняющуюся высокую сберегательную активность населения, рост доходов позволяет наращивать потребление одновременно со сбережениями. Наблюдаемое увеличение импорта потребительских товаров вместе с увеличением их внутреннего производства отражает усиление спроса со стороны домохозяйств", - говорится в обзоре.

Спрос со стороны государства, по оценкам экспертов ЦБ, будет более высоким, чем ранее ожидалось.

"С учетом этого для снижения инфляции в условиях практически полного использования производственного потенциала экономики потребуется более умеренный рост спроса в частном секторе. Внешний спрос (экспорт) в целом остается стабильным. В результате замедляющийся рост совокупного спроса, внутреннего и внешнего, приводит к меньшей напряженности и на рынке труда, которая пока остается высокой. Таким образом, со стороны спроса создаются предпосылки для торможения роста цен, в том числе потребительских. Эти предпосылки реализуются при условии, что повышение производственных возможностей экономики не столкнется с новыми ограничениями и (или) ценовыми шоками", - говорится в докладе.