Индустрия спортивных услуг замедлила рост

15 октября. FINMARKET.RU - Увеличение конкуренции среди спортивных центров и переход потребителей к сберегательной модели способствуют замедлению роста рынка фитнес-услуг, пишет "Коммерсант"

Оборот российских фитнес-клубов в третьем квартале 2024 года составил 61,6 млрд руб., увеличившись на 20% год к году, подсчитали в FitnessData. Динамика хуже результатов первого полугодия, когдапоказал прирост на 24% год к году, до 121,5 млрд руб. Темпы начали снижаться в августе, констатирует руководитель FitnessData Максим Боровиков. В июле оборот вырос на 25% год к году, до 19,8 млрд руб., но уже в августе — на 17%, до 19,9 млрд руб., в сентябре — на 19%, до 21,9 млрд руб. Число открытий новых объектов сократилось на четверть.

Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина не исключает, что в четвертом квартале 2024 года будет возможность частично отыграть снижение темпов роста. Хотя другие участники рынка сомневаются в этом. "Чудес ждать не стоит - обсуждается дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ, поэтому тенденция сбережения со стороны потребителей на фоне высоких ставок по депозитам, скорее всего, сохранится", - говорит гендиректор бренда Xfit Ирина Туманова.