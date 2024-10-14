ТПП могут дать право на выдачу сертификатов происхождения импортных товаров

14 октября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития совместно с Минпромторгом обсуждают возможность наделения Торгово-промышленной палаты (ТПП) правом подтверждать происхождение ввозимых в Россию иностранных товаров. Это следует из протокола заседания комиссии по вопросам классификации и страны происхождения товаров Экспертно-консультативного совета по реализации таможенной политики при Федеральной таможенной службе (ФТС), пишут "Ведомости".

Первоначально с таким предложением выступили участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД), вынужденные платить повышенную ввозную пошлину на, происхождение которых для таможни сомнительно. ФТС, в свою очередь, "выражает заинтересованность" в подготовке нормативной базы для реализации такого механизма, указано в документе. Обсуждение вопроса на комиссии подтвердила "Ведомостям" член Экспертно-консультативного совета по реализации таможенной политики при ФТС, эксперт "Деловой России" Анастасия Чурсина.

Дискуссия о возможном наделенииправами на выдачу сертификатов происхождения импортных товаров действительно имела место, однако окончательное решение еще не принято из-за множества сложностей, рассказала "Ведомостям" вице-президент ТПП Елена Дыбова. Механизм может работать только в том случае, если ТПП страны-производителя будет выдавать свой сертификат, на который мог бы опираться уполномоченный орган в России. "Это [подтверждение страны происхождения товара] достаточно сложная процедура, и в случае с определенными странами никто не может гарантировать подтверждение той или иной информации", – говорит Дыбова. Представители дочерней структуры ТПП АНО "Союзэкспертиза" имеют опыт проведения инспекций и проверок товаров на территории других государств, но пока это реализуемо только в отношении дружественных стран, добавляет она.

ТПП уже уполномочена оказывать ряд услуг участникам ВЭД, следует из положений закона "О торгово-промышленных палатах в РФ". Это, в частности, оформление и выдача сертификатов о происхождении экспортируемых из России товаров, международных документов, например карнетов АТА (от англ. Temporary Admission – "временный ввоз"; приравнен к таможенной декларации, включает гарантию на уплату ввозных пошлин и сборов), а также свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), торговых и портовых обычаев.